Americký vyslanec v Bejrúte rokuje o prímerí

Na snímke obyvatelia a záchranári sa zhromažďujú pred zničenou obytnou budovou po izraelskom leteckom útoku na južnom predmestí Bejrútu 18. novembra 2024. Foto: TASR/AP

Bejrút 19. novembra (TASR) — Osobitný americký vyslanec Amos Hochstein v utorok pricestoval do libanonskej metropoly Bejrút, kde bude rokovať o prímerí medzi militantným hnutím Hizballáh a Izraelom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.Nemenovaný libanonský predstaviteľ v pondelok uviedol, že vláda v Bejrúte vníma návrh prímeria predložený USA minulý týždeň pozitívne. Podľa iného činiteľa však Libanon čaká na príchod Hochsteina, aby s ním. Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller novinárom povedal, že Washington svoje návrhy predložil izraelskej a libanonskej vláde a obe na ne "zareagovali".Libanon aj Hizballáh s návrhom prímeria už súhlasili a k jeho obsahu vzniesli niekoľko pripomienok, povedal v pondelok agentúre Reuters poradca hovorcu libanonského parlamentu Nabíha Barrího.Izrael na návrh dosiaľ nereagoval. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu iba v pondelok vyhlásil, že aj v prípade dohody bude Izrael, aby zabránil tomuto hnutiu v obnove.Päťstranový návrh obsahuje 13 bodov. Podľa libanonského predstaviteľa v prípade dosiahnutia dohody USA a Francúzsko vydajú spoločné vyhlásenie, po ktorom bude nasledovať 60-dňové prímerie. Počas tohto prímeria Libanon presunie svoje vojenské jednotky do južných oblastí pri hraniciach s Izraelom.USA podľa Millera presadzujúrezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1701, ktorá v roku 2006 ukončila vojnu medzi Hizballáhom a Izraelom. Na jej základe by sa izraelské jednotky museli stiahnuť z Libanonu.Izrael 23. septembra začal s intenzívnymi náletmi na Libanon, kam krátko na to vyslal aj pozemné jednotky. K týmto krokom pristúpil po takmer rok trvajúcom cezhraničnom ostreľovaní zo strany Hizballáhu. Ten s ním začal na znak podpory so spriazneným palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy, kde po teroristickom útoku jeho kománd na južný Izrael zo 7. októbra 2023 vypukla vojna.