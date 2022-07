Washington 18. júla (TASR) - Americkým stavbárom sa tento mesiac zhoršila nálada a ich dôvera klesla na najnižšiu úroveň od prvých mesiacov pandémie nového koronavírusu. To je ďalším znakom ochladzovania trhu s bývaním v dôsledku vysokej inflácie a nákladov na pôžičky. TASR o tom informuje na základe najnovšieho prieskumu, ktorý zverejnila agentúra Reuters.



Konkrétne, index dôvery amerických stavbárov, ktorý zostavujú banka Wells Fargo a Národné združenie staviteľov domov (NAHB), v júli klesol, už siedmy mesiac po sebe, a to na 55 bodov zo 67 bodov v júni. Zastal tak za odhadmi analytikov, ktorí očakávali, že dosiahne 65 bodov.



Júlová hodnota indexu je najnižšia od mája 2020, ale udržala sa nad hranicou 50 bodov, čo znamená, že viac stavebníkov považuje trhové podmienky za priaznivé ako za zlé, uviedlo NAHB vo vyhlásení.



Zároveň pokles o 12 bodov bol druhý najstrmší v histórii prieskumov, ktoré sa datujú od roku 1985. Prekonal ho len pád indexu o 42 bodov v apríli 2020, keď bola väčšina ekonomiky USA zablokovaná pre ochorenie COVID-19.



"Prekážky vo výrobe, rastúce náklady na výstavbu domov a vysoká inflácia spôsobujú, že mnohí stavebníci zastavujú výstavbu, pretože náklady na pozemok, výstavbu a financovanie prevyšujú trhovú hodnotu domu," povedal predseda NAHB Jerry Konter, staviteľ a developer zo Savannah v štáte Georgia vo vyhlásení. Ďalším znakom ochladzovania trhu podľa neho je, že 13 % staviteľov v prieskume HMI priznalo za uplynulý mesiac znižovanie cien domov, aby podporili ich predaj a zabránili jeho prípadnému zrušeniu



Ukazovateľ predaja komponentov pre rodinné domy klesol na 64 zo 76 bodov. Miera očakávaných predajov rodinných domov v nasledujúcich šiestich mesiacoch sa znížila na 50 zo 61 bodov, zatiaľ čo index návštevnosti potenciálnych kupcov klesol na 37 zo 48 bodov.



Správa NAHB je prvou zo série údajov, ktoré majú byť zverejnené tento týždeň, čo poukazuje na "zhoršujúce sa zdravie trhu s bývaním" po jeho rozmachu počas veľkej časti pandémie. Američania totiž hľadali viac životného priestoru, často mimo miest, a využili tiež hypotéky s rekordne nízkymi úrokovými sadzbami. Vďaka tomu trh s bývaním aj ceny domov od leta 2020 rástli.



Teraz však Federálny rezervný systém Fed v dôsledku vysokej inflácie, najväčšej za štyri desaťročia, začal zvyšovať úrokové sadzby a tento trend sa ešte zďaleka nekončí.



Fed, ktorý plní úlohu centrálnej banky, už tento rok zvýšil sadzby o 1,5 percentuálneho bodu z takmer nuly a do konca roka by ich mohol posunúť nahor o ďalšie 2 body alebo viac.



Trh s nehnuteľnosťami je obzvlášť citlivý na úrokové sadzby. Náklady na pôžičky na bývanie tento rok prudko vzrástli, pričom zmluvná sadzba na 30-ročnej hypotéke s pevným úrokom sa nedávno priblížila k 6 %, čo je najviac za 14 rokov.