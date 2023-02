Americkým úradom nariadili odstránenie TikToku z vládnych zariadení

Washington 28. februára (TASR) - Biely dom nariadil v pondelok z bezpečnostných dôvodov všetkým americkým federálnym úradom, aby do 30 dní odstránili aplikáciu čínskej sociálnej siete TikTok zo všetkých vládnych zariadení. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Americký Úrad pre manažment a rozpočet označil pondelkové usmernenie ako "kritický krok vpred pri riešení rizík, ktoré aplikácia predstavuje pre citlivé vládne dáta". Takéto obmedzenie už v súčasnosti platí na americkom ministerstve obrany, rezorte vnútornej bezpečnosti i na ministerstve zahraničných vecí.



Toto usmernenie je súčasťou trvalého záväzku administratívy amerického prezidenta Joea Bidena "zabezpečiť našu digitálnu infraštruktúru a chrániť bezpečnosť a súkromie Američanov," uviedol Chris DeRusha, federálny riaditeľ pre informačnú bezpečnosť.



O usmernení ako prvá informovala agentúra Reuters.



Kongres USA schválil zákaz používania TikToku na vládnych zariadeniach vlani v decembri.



"Zákaz TikToku na vládnych zariadeniach prešiel v decembri bez akýchkoľvek úvah a tento prístup bohužiaľ poslúžil ako vzor pre iné vlády vo svete. Tieto zákazy nie sú ničím iným ako politickým divadlom," povedala hovorkyňa americkej pobočky TikToku Brooke Oberwetterová.



Republikánski poslanci v Snemovni reprezentantov Kongresu sa v utorok chystajú predložiť návrh zákona, ktorý by dal Bidenovi právomoc zakázať TikTok v celej krajine.



Zákon, ktorý navrhol poslanec Mike McCaul, sa snaží predísť problémom, ktorým by americká vláda čelila na súde, ak by pristúpila k sankciám voči TikToku, vysvetľuje AP.



"Každý, kto má v zariadení stiahnutý TikTok, poskytol čínskej Komunistickej strane zadné vrátka ku všetkým svojim osobným údajom. Je to špionážny balón vo vašom telefóne," tvrdí McCaul.



TikTok je veľmi populárnou platformou, ktorú v USA používajú dve tretiny tínedžerov. Rastú však obavy, že by Peking mohol získať prístup k údajom amerických používateľov, ktoré aplikácia získala, píše AP.



Aj Kanada v pondelok oznámila, že zakazuje aplikáciu sociálnej siete TikTok na všetkých vládnych mobilných zariadeniach. Európska komisia k takémuto kroku pristúpila minulý týždeň.