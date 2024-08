Amerika zmenila postoj k zníženiu množstva vyrobených plastov

Washington 14. augusta (TASR) - USA ako jeden z najväčších výrobcov plastov na svete, podporia celosvetovú dohodu Organizácie Spojených národov (OSN) požadujúcu zníženie množstva ročne vyrobených nových plastov. Ide o výrazný posun oproti predchádzajúcim výzvam ponechať takéto rozhodnutia na každej krajine, uviedol v stredu pre agentúru Reuters zdroj blízky americkým vyjednávačom, informuje TASR.



Táto zmena postoja stavia USA do priamej opozície proti krajinám ako Saudská Arábia a Čína. Tie tvrdia, že očakávaná dohoda OSN, ktorú majú vyjednávači uzavrieť na novembrovom summite v juhokórejskom Pusane, by nemala zahŕňať otázky výroby a zamerať sa skôr na následné opatrenia – napríklad podporu recyklácie a zmenu dizajnu obalov.



Spojené štáty sa zmenou postoja približujú skupine takzvaných krajín s vysokými ambíciami, do ktorej patria členské štáty Európskej únie, Južná Kórea, Kanada, Rwanda a Peru. Tie vyzvali na uzavretie celosvetovej dohody o plastoch s cieľom obmedziť a postupne znižovať ich výrobu. USA zmenili údajne aj postoj k vytvoreniu celosvetového zoznamu chemikálií používaných pri výrobe plastov, ktoré vzbudzujú obavy o životné prostredie a mali by sa eliminovať.



EÚ a ďalšie strany vyjadrili obavy, že pretrvávajúce rozpory medzi krajinami v otázke rozsahu dohody sťažia uzavretie rokovaní už v Pusane.