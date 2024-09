Amerikanista: Harrisovej sa v debate darilo lepšie, Trump sa zamotával

Bratislava/Praha 11. septembra (TASR) - Pre demokratickú prezidentskú kandidátku v USA Kamalu Harrisovú išlo v utorok o prvú predvolebnú debatu v televízii, množstvo voličov ju dobre nepozná a mohla sa tak dopustiť najrôznejších prešľapov. Nakoniec to bol však republikánsky nominant Donald Trump, ktorý sa rétoricky zamotával, zhodnotil pre TASR ostro sledovaný televízny duel pred novembrovými voľbami politológ Kryštof Kozák z Katedry severoamerických štúdií Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej (UK) v Prahe.



Podľa Kozáka si Harrisová viedla v debate lepšie. "Zaujímavé ale je, že pokiaľ máte radi Donalda Trumpa, tak vám jeho výkon mohol prísť výborný," uviedol amerikanista. Obaja kandidáti však podľa neho odpovedali na viacero otázok vágne a vyhýbavo a neprišli s ničím novým a prekvapivým.



Trump potreboval podľa Kryštofa Kozáka počas debaty ukázať, že je serióznym politikom. "Každopádne zmienil čudesnú a nepravdivú informáciu o tom, že imigranti v Ohiu jedia ľuďom psov a mačky. To neznie úplne ako seriózna politika," myslí si.



Po dueli vyjadrila v noci na stredu Kamale Harrisovej podporu americká popová speváčka a skladateľka Taylor Swiftová. Podľa politológa to môže pritiahnuť k voľbám mladších demokratických voličov. "Americké celebrity však dlhodobo výrazne podporujú Demokratickú stranu. Ak by americkí voliči volili iba podľa svojich obľúbených celebrít, demokrati by vo voľbách drvivo víťazili," zakončil pre TASR Kryštof Kozák.



Debata vysielaná televíziou ABC trvala 90 minút. Kandidáti sa stretli v Národnom centre ústavy vo Filadelfii podľa dohodnutých pravidiel - bez obecenstva a s vypnutými mikrofónmi v čase, keď na otázky odpovedal ich súper.



Prekvapením bolo, že si Harrisová a Trump, ktorí sa dosiaľ osobne nikdy nestretli, na začiatku diskusie podali ruky. Išlo o prvé podanie rúk v televíznej diskusii prezidentských kandidátov od roku 2016, poznamenali zhodne agentúry Reuters a AP.