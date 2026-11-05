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Amerikanista: Porážka republikánov nemusí znamenať koniec hnutia MAGA
Demokratická strana v utorkových voľbách získala kontrolu nad oboma komorami Kongresu, pričom uspela aj v tradičných republikánskych baštách.
Autor TASR
Londýn 5. novembra (TASR) – Výrazná porážka republikánov v utorkových voľbách do Kongresu USA nemusí znamenať koniec hnutia MAGA (Urobme Ameriku znovu veľkou) prezidenta Donalda Trumpa. Naopak, výsledky môžu otvoriť cestu do republikánskych primárok v roku 2028 kandidátovi, ktorý sa bude prezentovať ako „skutočný“ predstaviteľ MAGA, možno dokonca väčší než samotný Trump. Pre TASR to uviedol amerikanista Richard Johnson z Univerzity Queen Mary v Londýne.
Johnson pripomenul, že aj po voľbách v polovici funkčného obdobia v roku 2022 viacerí komentátori tvrdili, že slabé výsledky republikánov sa budú pripisovať Trumpovi, a predpovedali koniec hnutia MAGA. Za budúceho republikánskeho prezidentského kandidáta vtedy považovali floridského guvernéra Rona DeSantisa. Ten však z primárok odstúpil už v januári 2024 po prehre v Iowe a podporil Trumpa, ktorý nomináciu napokon získal a vo voľbách zvíťazil.
„Samozrejme, je možné, že tentoraz je MAGA naozaj na konci - ale nie som si tým istý,“ poznamenal Johnson. Podľa neho sa môže objaviť kandidát, ktorý bude tvrdiť, že prezident Trump, viceprezident J. D. Vance a minister zahraničných vecí Marco Rubio sklamali hnutie, keďže v otázke Iránu podľahli establišmentu a takzvanému americkému hlbinnému štátu, porušili sľub nezačínať nové vojny a spôsobili zvýšenie životných nákladov pre bežných Američanov.
Republikánski voliči by podľa Johnsona na takúto kritiku nereagovali príklonom ku konvenčnejšiemu kandidátovi tradičného krídla strany, ale skôr k ešte viac protisystémovej voľbe. Pripomenul, že Trump mal na jar 2015 v prieskumoch podporu na úrovni jedného percenta a o rok neskôr už mal republikánsku nomináciu prakticky istú.
Demokratická strana v utorkových voľbách získala kontrolu nad oboma komorami Kongresu, pričom uspela aj v tradičných republikánskych baštách. Voličov podľa agentúry AP najviac trápili životné náklady a korupcia. Viceprezident Vance zas volebnú porážku pripísal na sieti X vojne s Iránom. Práve vojnu a rast životných nákladov by podľa Johnsona mohol vo svojej kampani zdôrazňovať budúci kandidát MAGA na prezidenta.
Johnson pripomenul, že aj po voľbách v polovici funkčného obdobia v roku 2022 viacerí komentátori tvrdili, že slabé výsledky republikánov sa budú pripisovať Trumpovi, a predpovedali koniec hnutia MAGA. Za budúceho republikánskeho prezidentského kandidáta vtedy považovali floridského guvernéra Rona DeSantisa. Ten však z primárok odstúpil už v januári 2024 po prehre v Iowe a podporil Trumpa, ktorý nomináciu napokon získal a vo voľbách zvíťazil.
„Samozrejme, je možné, že tentoraz je MAGA naozaj na konci - ale nie som si tým istý,“ poznamenal Johnson. Podľa neho sa môže objaviť kandidát, ktorý bude tvrdiť, že prezident Trump, viceprezident J. D. Vance a minister zahraničných vecí Marco Rubio sklamali hnutie, keďže v otázke Iránu podľahli establišmentu a takzvanému americkému hlbinnému štátu, porušili sľub nezačínať nové vojny a spôsobili zvýšenie životných nákladov pre bežných Američanov.
Republikánski voliči by podľa Johnsona na takúto kritiku nereagovali príklonom ku konvenčnejšiemu kandidátovi tradičného krídla strany, ale skôr k ešte viac protisystémovej voľbe. Pripomenul, že Trump mal na jar 2015 v prieskumoch podporu na úrovni jedného percenta a o rok neskôr už mal republikánsku nomináciu prakticky istú.
Demokratická strana v utorkových voľbách získala kontrolu nad oboma komorami Kongresu, pričom uspela aj v tradičných republikánskych baštách. Voličov podľa agentúry AP najviac trápili životné náklady a korupcia. Viceprezident Vance zas volebnú porážku pripísal na sieti X vojne s Iránom. Práve vojnu a rast životných nákladov by podľa Johnsona mohol vo svojej kampani zdôrazňovať budúci kandidát MAGA na prezidenta.