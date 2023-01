Amharské jednotky sa stiahli z mesta Shire v štáte Tigraj

Addis Abeba 13. januára (TASR) - Etiópska armáda vo štvrtok oznámila, že z mesta Shire v štáte Tigraj sa stiahli provládne jednotky zo susedného štátu etiópskej federácie - Amharska. Stalo sa tak v súlade s mierovou dohodou, ktorú v novembri podpísali predstavitelia etiópskej vlády a tigrajských povstalcov.



Podľa agentúry AFP k tomuto stiahnutiu amharských síl došlo po tom, čo tigrajskí povstalci začali - v súlade s mierovou dohodou - odovzdávať svoje ťažké zbrane.



Táto nová etapa v uplatňovaní mierovej dohody nastala v čase spoločnej návštevy šéfok diplomacií Nemecka a Francúzska v Etiópii.



Obe diplomatky - Catherine Colonnová a Annalena Baerbocková - vo štvrtok na tlačovej konferencii v Addis Abebe vyzdvihli dôležitosť mierového procesu, ale zdôraznili i nutnosť potrestať tých, ktorí sa počas dva roky trvajúcej vojny v Etiópii dopustili vojnových zločinov.



Baerbocková zdôraznila, že zneužívaním a znásilňovaním počas týchto dvoch rokov konfliktu, v ktorom tigrajskí povstalci stáli proti jednotkám etiópskej armády podporovaných Eritreou, trpeli najmä ženy.



Podpredseda etiópskej vlády a minister zahraničných vecí Demeke Mekonnen prisľúbil, že Addis Abeba urobí, čo je potrebné, aby tieto zločiny nezostali nepotrestané. Výmenou za toto úsilie však Mekonnen očakáva finančnú pomoc pre svoju krajinu.



Obe šéfky diplomacií sa vo štvrtok ráno stretli s etiópskym premiérom Abiyom Ahmedom a v piatok ich čaká rokovanie so zástupcami Africkej únie a obhajcami ľudských práv.



Navštívili aj distribučné centrum Svetového potravinového programu (WFP), aby sledovali rozdeľovanie daru Ukrajiny v podobe 50.000 ton pšenice do Etiópie a Somálska, ktorých prepravu financovali Paríž a Berlín spoločne - každý z nich prispel sumou 14 miliónov eur.



Baerbocková a Colonnová pri tejto príležitosti kritizovali postup ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý podľa nich používa "obilniny ako vojnovú zbraň".



Ukrajina, jeden zo svetových pestovateľov a vývozov obilnín, nemohla niekoľko mesiacov dodávať svoje obilie do krajín ako Etiópia kvôli invázii ruskej armády.