Amherdová: Mierová konferencia bude len začiatkom rokovaní o Ukrajine

Bern 7. júna (TASR) - Švajčiarska prezidentka Viola Amherdová vyhlásila, že mierová konferencia o Ukrajine, ktorú jej krajina organizuje v polovici júna, je len začiatkom rokovaní a pravdepodobne po nej budú nasledovať aj rozhovory s Ruskom, informuje TASR.



Švajčiarsko na konferenciu pozvalo približne 160 krajín, aby diskutovali o možných spôsoboch dosiahnutia trvalého mieru na Ukrajine. Rusko, ktoré pred viac ako dvoma rokmi spustilo inváziu na Ukrajinu, pozvánku na konferenciu nedostalo. Moskva však deklarovala, že jej zástupcovia by neprišli, ani keby Rusko pozvané bolo.



Svoju účasť na konferencii, ktorá sa uskutoční 15. a 16. júna v Bürgenstocku v kantóne Nidwald, potvrdilo zatiaľ viac ako 80 krajín.



Amherdová uviedla, že cieľom konferencie je vytvoriť platformu pre dialóg, pričom jeho prvým bodom by bola diskusia o tom, ako na Ukrajine dosiahnuť mier. Nešlo by o mier na Ukrajine v úzkom slova zmysle, ale "len" o mier v humanitárnych otázkach, jadrovej bezpečnosti, o neobmedzenú plavbu a potravinovú bezpečnosť.



"Chceme vybudovať dôveru a hľadať riešenia týchto problémov, ktoré sú dôležité pre civilné obyvateľstvo a neskôr aj pre mier," objasnila Amherdová, ktorá bola nedávno terčom verbálnych útokov vo vysielaní ruskej televízie.



Moderátorka programu Marija Butinová, ktorá je súčasne aj poslankyňou ruskej Štátnej dumy, vo svojej relácii z 22. mája označila Amherdovú za "sebeckú prezidentku a milovníčku luxusu" a o pripravovanej mierovej konferencii hovorila ako o "plese satanistov".



Butinová posmešne komentovala aj výzor Amherdovej, ktorú opísala ako "prirodzene škaredú". Spochybnila aj profesionalitu švajčiarskej prezidentky, ktorá sa vraj na svojom poste ocitla len náhodou.