Ammonová: Uvoľnovanie opatrení bude skôr maratón ako šprint

Brusel 4. mája (TASR) - Riaditeľka Európskeho strediska pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) Andrea Ammonová odporučila v pondelok poslancom Európskeho parlamentu (EP), aby zvládli očakávania Európanov v otázke postupného uvoľňovania obmedzení zavedených v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Bude to skôr maratón ako šprint," komentovala tempo uvoľňovania reštrikcií Ammonová počas videokonferencie s poslancami Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI).



"Neskončí sa to veľmi skoro a ľudia sa na to musia psychicky pripraviť," varovala šéfka ECDC. Verejnosť podľa nej musí zostať naďalej ostražitá a dodržiavať hygienické pravidlá, zachovávať spoločenský odstup a pokračovať v nosení ochranných masiek.



Podľa údajov ECDC, ktoré podáva pravidelné hlásenia Európskej komisii, bolo do nedele (3.5) v Európe nahlásených viac ako 1,36 milióna prípadov infekcie novým koronavírusom a takmer 140.000 súvisiacich úmrtí.



Centrum upozornilo, že nárast nových prípadov nákazy má aktuálne najvyššie tempo v Bulharsku, zatiaľ čo v Spojenom kráľovstve, Poľsku, Rumunsku a Švédsku nedošlo za posledných 14 dní k žiadnym významným zmenám. Vo všetkých ostatných európskych krajinách sa počet nových prípadov za uvedené obdobie znížil. Podľa Ammonovej je dosť možné, že v sobotu 2. mája Európa dosiahla vrchol počiatočnej vlny šírenia vírusu.



