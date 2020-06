Chorvátska polícia mala mučiť žiadateľov o azyl

Záhreb 11. júna (TASR) – Chorvátska polícia údajne "mučila" 16 žiadateľov o azyl z Afganistanu a Pakistanu, uviedla to ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI), ktorú citovala agentúra DPA.



Policajti podľa Amnesty mužov zbili a kopali do nich. Na rany im následne rozotreli jedlo. Desiati muži utrpeli vážne zranenia vrátane zlomenín a poranení hlavy. Jedna z obetí skončila na vozíku.



Podľa výpovedí obetí sa incident odohral v noci z 26. na 27. mája blízko Plitvických jazier. Páchateľmi bolo osem až desať policajných príslušníkov v čiernych uniformách.



Policajti "strieľali zbraňami do vzduchu, kopali a opakovane udierali mužov kovovými tyčami, obuškami a rukoväťami pištolí," uvádza Amnesty International v stanovisku.



"Následne natreli (policajti) migrantov kečupom, majonézou a cukrom, ktoré patrili jednému z policajtov".



Amnesty pri vyšetrovaní vypočula takisto jedného z lekárov, ktorý mužov ošetroval po tom, ako ich chorvátske úrady vyhostili do Bosny a Hercegoviny. Ten potvrdil, že muži utrpeli zlomeniny, modriny, rany aj poranenia na hlavy.



Organizácia už kontaktovala chorvátske ministerstvo vnútra. To však bezprostredne po publikovaní správy incident nekomentovalo.



"Európska únia už nemôže ďalej zatvárať oči a svojvoľne ignorovať násilie chorvátskej polície na jej vonkajších hraniciach. Jej ticho umožňuje páchateľom týchto činov pokračovať bez následkov a dokonca ich v tom podporuje," uviedol zástupca riaditeľa európskej vetvy Amnesty International Massimo Moratti.