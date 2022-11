Amnesty:Ruské deportácie Ukrajincov sú zrejme zločinmi proti ľudskosti

Paríž 10. novembra (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Amnesty International tvrdí, že Rusko sa pravdepodobne dopustilo zločinov proti ľudskosti, keď násilne presúvalo ukrajinských civilistov z okupovaných oblastí krajiny do iných regiónov, a to do oblastí kontrolovaných Ruskom alebo do Ruska.



Vo svojej správe zverejnenej vo štvrtok Amnesty upozornila na prípady, keď boli deti odlúčené od svojich rodín, čo je v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom, informovala agentúra AFP.



Podľa Amnesty v rozhovoroch s jej tímami ukrajinskí civilisti vypovedali, že museli podstúpiť "nenáležité procesy preverovania" - známe ako filtrácia -, ktoré niekedy viedli k svojvoľnému zadržiavaniu, či dokonca mučeniu.



Generálna tajomníčka Amnesty International Agnes Callamardová zdôraznila, že taktika násilného presunu a deportácie uplatňované Ruskom môžu byť kvalifikované ako vojnový zločin. Amnesty je presvedčená, že to musí byť vyšetrené ako zločin proti ľudskosti.



Organizácia pre ľudské práva špecifikovala, že vypočula 88 ľudí, väčšinou civilistov z ukrajinského čiernomorského prístavného mesta Mariupol, ktoré Rusko obsadilo v máji po týždňoch obliehania a ostreľovania. Svedčili aj obyvatelia Charkova, Luhanska, Chersonu a Záporožia.



Väčšina ľudí, najmä tí z Mariupolu, v rozhovoroch opisovali, že boli terčom nátlaku, takže ani nemali inú možnosť, ako ísť do Ruska alebo iných Rusmi okupovaných oblastí. Amnesty dodala, že niekoľko ľudí vypovedalo, že sa tiež cítili byť pod tlakom, aby požiadali o ruské občianstvo.



Najnovšia správa Amnesty je jedným z najvýznamnejších dokumentov vydaných v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu touto organizáciou od vtedy, ako v auguste pobúrila Kyjev zverejnením správy, v ktorej Ukrajinu obvinila z ohrozovania civilistov zriaďovaním vojenských základní v školách a nemocniciach.



Amnesty v tom čase uviedla, že si stojí za zisteniami zverejnenými v tejto správe, ktorá podnietila šéfku ukrajinskej kancelárie Amnesty k protestnej rezignácii. Objavilo sa aj obvinenie, že Amnesty opakuje kremeľskú propagandu.