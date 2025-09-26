< sekcia Zahraničie
Amnesty International: Irán vykonal tento rok viac než 1000 popráv
Organizácia vyzvala iránske úrady, aby ako prvý krok okamžite zaviedli moratórium na popravy.
Autor TASR
Teherán 26. septembra (TASR) - Iránske úrady vykonali od začiatku roka viac než 1000 popráv, uviedla v piatok ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI). Ide o najvyšší ročný počet vykonaných rozsudkov smrti zaznamenaný organizáciou za najmenej 15 rokov, informuje TASR.
„Pokračujúca eskalácia popráv v Iráne dosiahla desivé rozmery, keďže iránske orgány naďalej systematicky využívajú trest smrti ako nástroj represie a potláčania nesúhlasu, pričom zároveň prejavujú desivý útok na právo na život,“ vyhlásila riaditeľka AI pre Blízky východ a Severnú Afriku Heba Morayefová.
Organizácia vyzvala iránske úrady, aby ako prvý krok okamžite zaviedli moratórium na popravy a zároveň vydala naliehavú výzvu ostatným štátom, aby zasiahli a vyvinuli na Teherán tlak na zastavenie všetkých plánovaných popráv.
Za menej než deväť mesiacov počet popravených osôb už prekročil minuloročný celkový počet 972 popráv. Podľa AI sú medzi nimi politickí disidenti, členovia marginalizovaných menšín, aktivisti, ako aj osoby odsúdené za drogové trestné činy či obvinené na základe nejasne definovaných zákonov.
Amnesty poukázala aj na kontext nedávnych popráv súvisiacich s vojnou proti Izraelu v júni a po uzavretí prímeria, keď iránske bezpečnostné orgány prenasledovali údajných spolupracovníkov Izraela. Tamojšie médiá pritom informovali o niekoľkých popravách pre údajné špionážne aktivity.
