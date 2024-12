Izrael odmieta tvrdenia Amnesty International o genocíde v Gaze

Tel Aviv 5. decembra (TASR) - Izrael odmietol tvrdenia ľudskoprávnej organizácie Amnesty International o páchaní genocídy Palestínčanov v Pásme Gazy. Jej výskumnú správu, ktorá ho z tohto zločinu obvinila, označil za vymyslenú a úplne nepravdivú. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Izraelské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení nazvalo Amnesty International "odpornou a fanatickou organizáciou". Jej najnovšia správa sa podľa neho zakladá na lžiach.



Ministerstvo ďalej tvrdí, že "genocídny" bol v skutočnosti útok palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023, a nie izraelská odvetná ofenzíva v Pásme Gazy. "Izrael sa bráni a koná v súlade s medzinárodným právom," píše sa vo vyhlásení.



Amnesty International uviedla, že jej 300-stranová správa sa zakladá na "dehumanizujúcich a genocídnych vyjadreniach izraelskej vlády a predstaviteľov armády", satelitných snímkach, ktoré dokumentujú rozsah devastácie, i práci v teréne a rozhovoroch s Palestínčanmi na mieste.



"Mesiac po mesiaci sa Izrael správal k Palestínčanom v Pásme Gazy ako k menejcennej skupine ľudí, ktorá nie je hodná ľudských práv a dôstojnosti. Naše usvedčujúce zistenia musia poslúžiť ako budíček pre medzinárodné spoločenstvo: toto je genocída. Musí to okamžite prestať," vyhlásila generálna tajomníčka ľudskoprávnej organizácie Agns Callamardová.



Militanti z Hamasu a ďalších ozbrojených skupín podnikli 7. októbra 2023 bezprecedentný útok na Izrael. Zabili pri ňom približne 1200 ľudí a ďalších asi 250 osôb uniesli do pobrežnej palestínskej enklávy. V Pásme Gazy sa podľa informácií médií stále nachádza približne 100 rukojemníkov. Predpokladá sa však, že najmenej tretina z nich je mŕtva.



Izraelské ťaženie v Pásme Gazy si doteraz vyžiadalo najmenej 44.500 obetí na životoch, pričom ide prevažne o civilistov. Vyplýva to z údajov Hamasom riadeného ministerstva zdravotníctva, ktoré OSN považuje za spoľahlivé.