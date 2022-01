Amnesty International kritizuje dohodu EÚ a Líbye o návrate migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Brusel 31. januára (TASR) - Dohoda medzi Európskou úniou a Líbyou, na základe ktorej sú migranti snažiaci sa dostať do Európy vrátení naspäť a držaní úradmi vpodmienkach, sa musí ukončiť. Uviedla to v pondelok medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) pri príležitosti piateho výročia tohto paktu. Informovala o tom agentúra AFP.AI uviedla, že za týchto päť rokov do Líbye vrátili viac ako 82.000 ľudí, ktorí tam čeliliAI a ďalší kritici v tejto súvislosti odsudzujú EÚ za odovzdanie povinností v oblasti pohraničnej kontroly Líbyi.Zmyslom spolupráce na základe sérií dohôd uzavretých od roku 2016 je poskytovanie finančnej pomoci EÚ na podporu líbyjskej pobrežnej stráže, ktorá zachytáva migrantov na mori a vracia ich do Líbye.uviedla AI vo vyhlásení.povedal výskumník AI v oblasti migrácie a azylu Matteo de Bellis.Európska komisia tvrdí, že príslušníci líbyjskej pobrežnej strážea majú pôsobiť iba v líbyjských teritoriálnych vodách. Brusel tvrdí, že poslal Líbyi, že by mala zatvoriť tamojšie zadržiavacie strediská pre migrantov.Líbya sa dostala do chaosu po povstaní z roku 2011, keď bol zvrhnutý dlhoročný diktátor Muammar Kaddáfí. V posledných rokoch sa krajina stala hlavnou tranzitnou trasou pre migrantov, väčšinou Afričanov, ktorí sa snažia po mori dostať do Európy.