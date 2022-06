Amnesty International kritizuje Litvu za zaobchádzanie s utečencami

Vilnius 27. júna (TASR) - Vľúdne zaobchádzanie Litvy s ukrajinskými utečencami je v ostrom kontraste s jej prístupom k utečencom z Blízkeho východu, ktorých práva sa pri vstupe do tejto pobaltskej republiky cez Bielorusko ignorujú.



Vyhlásila to v pondelok ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI), ktorú cituje agentúra DPA.



Utečenci z krajín ako Irak a Sýria sú vystavovaní neľudskému zaobchádzaniu, zneužívaniu a nezákonným deportáciám, tvrdí AI s odvolaním sa na výsledky prieskumu, ktorý bol uskutočnený medzi migrantmi v dvoch litovských záchytných centrách.



Amnesty International so sídlom v Londýne zároveň obvinila Európsku úniu z ignorovanie tejto situácie. Litva je plnohodnotným členom eurobloku od mája 2004.



"Litovské úrady už mesiace zadržiavajú tisíce ľudí v chátrajúcich detenčných centrách pod vojenskou kontrolou, kde sú vystavovaní mučeniu a inému zneužívaniu. Je im odopieraný prístup k spravodlivému azylovému konaniu, aby sa 'dobrovoľne' vrátili do krajín, z ktorých utiekli," uvádza v správe AI.



Litva spolu s orgánmi EÚ obviňuje bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že zámerne priváža migrantov z Blízkeho východu a prepravuje ich na hranice svojej krajiny s členskými štátmi EÚ, kde sa ich utečenci pokúšajú prekročiť.



Táto pohraničná kríza vyvrcholila vlani koncom leta, keď sa do EÚ pokúšali dostať tisíce migrantov.