Amnesty International kritizuje poľskú políciu za zásah voči protestu

Varšava 20. novembra (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Amnesty Internatioal (AI) v piatok kritizovala poľské bezpečnostné zložky za ich neprimerané použitie sily počas stredajšej demonštrácie proti sprísneniu legislatívy týkajúcej sa interrupcií, ktorá sa konala v centre Varšavy. Informovala o tom agentúra DPA.



Na pokojných demonštráciách sa podľa riaditeľa Amnesty Europe Nilsa Muižnieksa zúčastnili ženy všetkých vekových kategórií bojujúce za svoje práva. "Sme preto zdesení, keď vidíme nadmerné použitie sily políciou, neprimerané obvinenia vznesené voči demonštrantom a prejavy verejných činiteľov, ktoré by mohli podnietiť ďalšie násilie voči protestujúcim," uviedol Muižnieks.



Demonštráciu zorganizovalo hnutie Celopoľský štrajk žien. Pôvodne mala mať formu blokády budovy parlamentu, ktorú však už v priebehu dňa obkolesila polícia. Demonštranti, prevažne ženy, sa namiesto toho rozhodli pre protestný pochod centrom Varšavy.



Podľa viacerých poľských médií použili policajti v civile voči demonštrantkám obušky a slzotvorný plyn, za čo si vo štvrtok vyslúžili kritiku aj od varšavského primátora Rafala Trzaskowského.



Poľský minister vnútra Mariusz Kamiňski vo štvrtok v parlamente uviedol, že varšavskí policajti použili takéto prostriedky, lebo na nich demonštranti zaútočili.



Hovorca varšavskej polície Sylwester Marczak vo štvrtok uviedol, že v súvislosti so stredajším protestom vzala polícia do väzby 20 ľudí, z ktorých 13 zadržala za páchanie trestných činov ako napríklad napadnutie policajta. Protest bol pre platné epidemilogické obmedzenia nezákonný a nemal pokojný priebeh, konštatoval Marczak.



Protesty proti ďalšiemu sprísneniu interrupčnej legislatívy prebiehajú v Poľsku od 22. októbra. Vtedy tamojší ústavný súd rozhodol, že umelé prerušenie tehotenstva pre vývojové chyby plodu je protiústavné. Verdikt v podstate znamená takmer úplný zákaz interrupcií v prevažne katolíckom Poľsku.



Sprísnená legislatíva však dosiaľ stále nebola oficiálne zverejnená v zbierke zákonov, čo je podmienkou, aby nadobudla účinnosť.