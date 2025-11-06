< sekcia Zahraničie
Amnesty International kritizuje Tunisko za porušovanie práv migrantov
Situácia v Tunisku sa podľa ľudskoprávnej organizácie zhoršuje od roku 2023.
Autor TASR
Tunis 6. novembra (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Amnesty International vo štvrtok obvinila Tunisko, že sa dopúšťa „rozsiahleho porušovania ľudských práv“ voči migrantom, a to vrátane znásilnení a mučenia. Kritizovala aj Európsku úniu, ktorá podľa nej riskuje spoluvinu tým, že pokračuje v spolupráci s Tuniskom v oblasti kontroly migrácie bez účinných záruk v oblasti ľudských práv. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a vyhlásenia Amnesty na svojej internetovej stránke.
„Tuniské orgány za uplynulé tri roky čoraz viac obmedzovali ochranu utečencov, žiadateľov o azyl a migrantov, najmä černochov, s nebezpečným posunom smerom k rasistickému policajnému prístupu a rozsiahlym porušovaniam ľudských práv, ktoré obmedzujú ich životy, bezpečie a dôstojnosť,“ uviedla Amnesty International.
AFP informuje, že každoročne desaťtisíce migrantov, najmä zo subsaharskej Afriky, využívajú Tunisko ako miesto, odkiaľ sa vydajú na cestu do Európy cez Stredozemné more.
Najnovšia správa Amnesty je založená na rozhovoroch so 120 utečencami a migrantmi z takmer 20 krajín, v ktorej podľa svojich slov zozbierala výpovede o dehumanizujúcom sexuálnom násilí, bití a ďalšom mučení a krutom zaobchádzaní voči migrantom zo strany Tuniskej národnej gardy.
„Systém migrácie a azylu v Tunisku je dnes charakterizovaný rasistickým policajným prístupom a rozsiahlymi porušovaniami ľudských práv,“ tvrdí Amnesty. Uviedla, že tento systém „vo všeobecnosti ignoruje životy, bezpečie a dôstojnosť utečencov a migrantov, najmä černochov“.
Situácia v Tunisku sa podľa ľudskoprávnej organizácie zhoršuje od roku 2023, pričom násilie zo strany jednotlivcov a bezpečnostných zložiek vyvolávalo verejné šírenie rasovej nenávisti „počnúc vyhláseniami prezidenta Kaísa Saída vo februári 2023 a následne opakované aj inými predstaviteľmi a poslancami“.
Riaditeľka Amnesty International pre Blízky východ a Severnú Afriku Heba Morayefová zároveň kritizovala EÚ, ktorá pokračuje v spolupráci s Tuniskom v oblasti migrácie. „Každý deň, keď EÚ nezodpovedne podporuje nebezpečný útok Tuniska na práva migrantov a utečencov a tých, ktorí ich bránia, pričom nepristupuje k zmysluplnému prehodnoteniu svojej spolupráce v oblasti migrácie, európski lídri riskujú, že sa stanú spoluzodpovednými,“ vyhlásila.
