Amnesty International nalieha na Bidena, aby zatvoril tábor Guantánamo

Washington 8. januára (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Amnesty International vyzvala amerického prezidenta Joea Bidena, aby dal zatvoriť väzenské zariadenie v zálive Guantánamo na Kube, od ktorého uvedenia do prevádzky uplynie o niekoľko dní 20 rokov.



Tento tábor je symbolom svojvôle, nespravodlivosti a mučenia, uviedol americký expert tejto organizácie Sumit Bhattacharyya, ktorého v sobotu citovala agentúra DPA.



Amnesty International zároveň vyzýva Bidena, aby boli osoby, ktoré sa tam zúčastňovali na mučení a iných nelegálnych činnostiach, vydané spravodlivosti.



V tábore sa momentálne nachádza 39 väzňov. Zariadenie bolo založené za vlády republikánskeho prezidenta Georgea Busha mladšieho so zámerom zadržiavať podozrivých islamistických teroristov bez súdu po útokoch z 11. septembra 2001 na New York a Washington.



Bushov nástupca, demokrat Barack Obama, chcel Guantánamo zatvoriť, ale nepodarilo sa mu to vzhľadom na odpor v americkom Kongrese, zatiaľ čo republikán Donald Trump chcel ponechať toto kontroverzné väzenské zariadenie naďalej v prevádzke.



Biden, ktorý bol v rokoch 2009-2017 Obamovým viceprezidentom, sa usiluje presadiť plány na zatvorenie zariadenia.



Pri príležitosti blížiaceho sa 20. výročia otvorenia tábora plánuje Amnesty International na sobotu protesty vo viacerých mestách v Nemecku i ďalších krajinách.



Prvých väzňov priviezli do tábora Guantánamo, ktorý sa nachádza na americkej vojenskej základni na Kube, 11. januára 2002.