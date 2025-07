Amnesty International obvinila Irán z použitia kazetovej munície

Tel Aviv/Teherán 24. júla (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Amnesty International vo štvrtok obvinila Irán z použitia zakázanej kazetovej munície počas 12-dňového júnového konfliktu s Izraelom, čím podľa nej ohrozil aj životy nevinných civilistov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



„Iránske jednotky minulý mesiac do obývaných oblastí Izraela odpálili balistické rakety s hlavicami obsahujúcimi submuníciu,“ vyhlásila skupina. Podľa medializovaných správ kazetová munícia z Iránu zasiahla metropolitnú oblasť Guš Dan v okolí Tel Avivu 19. júna. Amnesty z tohto útoku skúmala fotografie a videozáznamy.



Okrem tohto incidentu boli podľa skupiny 20. júna zasiahnutá Beer Ševa a následne 22. júna Rišon le-Cijon „muníciou, ktorá zanechala viacero impaktných kráterov zodpovedajúcich munícií použitej v Guš Dane“.



„Použitím takýchto zbraní v alebo blízko obývaných oblastí iránske jednotky ohrozili životy civilistov,“ uviedla Erika Guevarová Rosasová z Amnesty International. „Úmyselné použitie takýchto zbraní nerozlišujúcich svoje ciele je do očí bijúcim porušením medzinárodného humanitárneho práva,“ dodala.



Kazetová munícia je zakázaná v 111 štátoch, ktoré ratifikovali Dohovor o kazetovej munícii z roku 2008. Izrael a Irán sa k dohode nepridali a nepristúpili k nej ani USA, Čína, Rusko alebo Ukrajina.



Tento druh munície sa vo vzduchu rozpadne a rozptýli do širokej oblasti submuníciu, napríklad malé bomby. Predstavuje tak trvalú hrozbu, keďže mnohé bomby po dopade na zem nevybuchnú a stanú sa fakticky nášľapnými mínami.