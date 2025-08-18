Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Amnesty International obvinila Izrael, že spôsobuje hladovanie v Gaze

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Jeruzalem 18. augusta (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) v pondelok obvinila Izrael z „úmyselnej politiky“ hladovania v Pásme Gazy. Odvolávala sa na svedectvá vysídlených Palestínčanov aj zdravotníckeho personálu, ktorý sa stará o podvyživené deti v tejto enkláve. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

AI obvinila Izrael zo „systematického ničenia zdravia, blahobytu a sociálnej štruktúry palestínskeho života“.

„Je to zámerný výsledok plánov a politík, ktoré Izrael navrhol a implementoval za posledných 22 mesiacov, aby úmyselne spôsobil Palestínčanom v Gaze životné podmienky, ktoré vedú k ich fyzickej likvidácii – čo je neoddeliteľnou súčasťou pokračujúcej genocídy Izraela proti Palestínčanom v Gaze,“ vyhlásila Amnesty International.

Správa organizácie je založená na rozhovoroch, ktoré uskutočnila v uplynulých týždňoch s 19 vysídlenými obyvateľmi Pásma Gazy, ktorí našli útočisko v troch provizórnych táboroch, ako aj s dvomi zdravotníckymi pracovníkmi v dvoch nemocniciach v meste Gaza.

Izraelská armáda ani ministerstvo zahraničných vecí na žiadosť AFP o vyjadrenie k zisteniam AI nereagovali.

AFP pripomína, že izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT) v správe vydanej minulý týždeň odmietol tvrdenia o rozšírenej podvýžive v Gaze a spochybnil údaje, ktoré zverejňuje palestínske ministerstvo zdravotníctva pod správou militantného hnutia Hamas.
