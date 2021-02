Amnesty International odobrala Navaľnému štatút väzeň svedomia

Moskva 24. februára (TASR) - Organizácia Amnesty International (AI) v stredu oznámila, že už nepokladá uväzneného ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného za väzňa svedomia a dôvodom sú jeho výroky z minulosti "obhajujúce nenávisť". Organizácia sa však zaviazala, že bude naďalej presadzovať Navaľného prepustenie. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Navaľného zatknutie na letisku v Moskve po prílete z Nemecka v januári vyvolalo odsudzujúce reakcie mnohých organizácií na ochranu ľudských práv v Rusku i v zahraničí, ako aj západných lídrov, ktorí podľa očakávania za to uvalia na Moskvu sankcie.



Amnesty však vysvetlila, že sa rozhodla zrušiť jeho štatút väzňa svedomia "v súvislosti s výrokmi, ktoré povedal v minulosti".



Táto organizácia ľudskoprávnych aktivistov so sídlom v Londýne neuviedla žiadne konkrétne výroky Navaľného, ale ruský opozičný líder vyvolal kritiku svojimi protiprisťahovaleckými vyhláseniami na začiatku svojej politickej kariéry pred vyše desiatimi rokmi.



"Niektoré z týchto vyjadrení, ktoré potom Navaľnyj verejne neodsúdil, dosiahli hranicu obhajovania nenávisti a to je v rozpore s definíciou organizácie AI pre väzňa svedomia," uviedla AI.



Amnesty však zdôraznila, že bude ďalej žiadať prepustenie Navaľného.



"Navaľnyj v posledných rokoch podľa našich informácií nedal podobné vyhlásenia a toto rozhodnutie nemení naše odhodlanie bojovať za jeho okamžité prepustenie," napísala AI.



Organizácia dodala, že minulý týždeň doručila ruským úradom 200.000 podpisov pod žiadosťou o okamžité Navaľného prepustenie.



Tím Navaľného zareagoval na rozhodnutie AI obvinením organizácie, že podľahla kampani vedenej komentátorom spriazneným s ruskými štátnymi médiami. Hlavný poradca Navaľného Ivan Ždanov na Twitteri napísal, že rozhodnutie je "mimoriadne hanebné".



Kritik Kremľa a bojovník proti korupcii Navaľnyj (44) bol v Rusku zadržaný po niekoľkých mesiacoch strávených v Nemecku, kde sa liečil po útoku nervovoparalytickou látkou. Neskôr, vo februári, mu súd udelil takmer tri roky väzenia za porušenie podmienok podmienečného prepustenia, keď sa liečil v zahraničí.