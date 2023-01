Amnesty International poukázala na zabudnutú vojnu v Mozambiku

Maputo 12. januára (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Amnesty International poukázala vo štvrtok na "zabudnutú vojnu" v Mozambiku po tom, čo na internete začalo kolovať video zachytávajúce, ako vojaci pália ľudské telo. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Stále dochádza k porušovaniu ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva," uviedla Amnesty vo vyhlásení.



Konflikt v Mozambiku vyvolala krvavá vzbura džihádistov napojených na organizáciu Islamský štát (IS), ku ktorej došlo v roku 2017 v mozambickej provincii Cabo Delgado.



Predpokladá sa, že uvedené video bolo natočené vlani v novembri. Na jeho záberoch vidno, ako jeden z vojakov polieva horľavinou telo človeka, ktoré neskôr hádžu na kopu horiacich sutín. Ostatní vojaci – vrátane jedného v juhoafrickej uniforme – scénu sledujú a natáčajú si ju na mobilné telefóny.



Toto video je "ďalšou hroznou udalosťou, ktorá ponúka pohľad na to, čo sa mimo pozornosti medzinárodných médií deje v tejto zabudnutej vojne," uviedol riaditeľ Amnesty International pre východnú a južnú Afriku Tigere Chagutah.



Armáda Juhoafrickej republiky v utorok uviedla, že jej regionálne jednotky začali vyšetrovanie v súvislosti so "zapojením svojich príslušníkov do tohto opovrhnutia hodného činu".



Na pomoc mozambickej armáde v boji proti militantom vyslala v polovici roka 2021 vojakov aj Rwanda. Odvtedy sa mozambickej vláde podarilo naspäť dobyť veľkú časť provincie Cabo Delgado. Avšak konflikt si počas svojho trvania vyžiadal už životy vyše 4500 ľudí, pričom takmer milión ľudí bolo v jeho dôsledku nútených opustiť svoje domovy, vyplýva z údajov neziskových organizácii a OSN.



"Bezpečnosť v Cabo Delgado nemôže byť dosiahnutá za cenu porušovania ľudských práv," dodal Chagutah.