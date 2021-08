Amnesty International poukazuje na svojvoľné zabíjanie v Nigérii

Lagos 5. augusta (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) vo štvrtok obvinila nigérijské bezpečnostné zložky z použitia nadmernej sily a zabitia najmenej 115 ľudí. Týchto prečinov sa mali dopustiť v období od marca do júna tohto roku pri zásahu proti údajným prívržencom separatistických hnutí na juhovýchode krajiny. Informovala o tom agentúra AFP.



V tomto roku došlo v štátoch v juhovýchode Nigérie k násilnostiam, ktoré si podľa polície vyžiadali životy najmenej 127 policajtov alebo príslušníkov bezpečnostných zložiek. Podľa miestnych médií terčom útokov bolo asi 20 policajných staníc a kancelárií volebných komisií.



Z týchto násilností je podozrievané hnutie Pôvodní obyvatelia Biafry (IPOB), ktoré je v krajine zakázané a jeho cieľom je dosiahnutie nezávislosti pre etnikum Igbov, a jeho vojenské krídlo Východná bezpečnostná sieť (ESN). IPOB tieto obvinenia odmietlo.



IPOB sa pokúša oživiť už neexistujúcu republiku Biafra, ktorej vyhlásenie nezávislosti viedlo v rokoch 1967 - 1970 k 30 mesiacov trvajúcej občianskej vojne.



AI informovala, že v reakcii na spomínané incidenty vládne bezpečnostné sily - vrátane armády, polície a spravodajskej služby ministerstva zahraničných vecí (DSS) - počas svojich odvetných operácií zabili desiatky ozbrojencov, ale i civilistov.



Riaditeľ AI pre Nigériu Osai Ojigho povedal, že má dôkazy o "bezohľadnej nadmernej sile" použitej nigérijskými bezpečnostnými silami v štátoch Imo, Anambra a Abia.



Vyhlásenie AI cituje aj výpovede príbuzných obetí, že zabití neboli súčasťou militantných skupín, ktoré útočia na vládne bezpečnostné zložky. AI zdokumentovala aj prípady svojvoľného zatýkania, zlého zaobchádzania a mučenia v regióne Imo.



Agentúra AFP pripomenula, že vláda federálneho štátu Imo v máji informovala o zatknutí najmenej 400 ľudí údajne spojených s násilnosťami. Vyšetrovanie Amnesty International však naznačuje, že väčšina z nich bola vybratá náhodne a nemala nič spoločné s ESN.



Miestne a medzinárodné ľudskoprávne skupiny opakovane tvrdia, že vládne bezpečnostné sily porušujú zákony a práva. Úrady však tieto obvinenia odmietajú.



Nigérijská vláda nedávno zintenzívnila svoje operácie proti separatistickému hnutiu. V júli bol v Keni zadržaný vodca a zakladateľ IPOB Nnamdi Kanu. Momentálne je v Nigérii, kde bol obvinený z vlastizrady.



Ďalší separatistický vodca Sunday Adeyemo, známy tiež ako Sunday Igboho, bol zatknutý v susednom Benine, keď chcel nastúpiť do lietadla smerujúceho do Nemecka. V súčasnosti je vo väzbe v Benine a čaká na vydanie do Nigérie. Igboho je podozrivý z toho, že chce na juhozápade Nigérie vyhlásiť nezávislý štát pre etnikum Jorubov.