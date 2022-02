Amnesty: Ruská armáda na Ukrajine porušuje humanitárne právo

Kyjev/Bratislava 25. februára (TASR) - Ruská armáda porušuje na Ukrajine medzinárodné humanitárne právo, uviedla vo štvrtok medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI). TASR o tom informoval tlačové oddelenie AI.



Organizácia v tlačovej správe informuje o svojom "výskume", na základe ktorého dospela k záveru, že "ruská armáda porušuje medzinárodné humanitárne právo... ruské útoky by mohli napĺňať právnu definíciu vojnových zločinov... a že ruské tvrdenia o používaní presne navádzaných striel sú zjavne nepravdivé."



AI zdokumentovala 3 incidenty, pri ktorých podľa nej zahynulo najmenej šesť civilistov a ďalších najmenej 12 osôb utrpelo zranenia. Ide o útoky z 24. februára v mestách Vuhledar, Charkov a Umaň.



"Ruská armáda použila v husto obývaných oblastiach raketové strely a iné nepresne namierené bomby, čím prejavila zjavnú neúctu k životom civilistov a civilistiek. Niektoré z týchto útokov by mohli byť považované vojnové zločiny. Ruská vláda, ktorá nepravdivo tvrdí, že používa len presne navádzané zbrane, by mala za tieto činy prevziať zodpovednosť," povedal riaditeľ AI Slovensko Rado Sloboda.



Amnesty International v tejto súvislosti vyzvala na zvolanie mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia OSN, ktoré by malo voči Rusku vyvodiť patričné následky.



Šéf Kremľa Vladimir Putin vo štvrtok v skorých ranných hodinách oznámil, že spúšťa rozsiahlu vojenskú operáciu na Ukrajine. Ruské jednotky zaútočili na viacerých miestach na ukrajinskom území a v piatok ráno vstúpili aj do okrajových štvrtí Kyjeva.