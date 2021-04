Amnesty International: Rusko zrejme pomaly zabíja Navaľného

Paríž 7. apríla (TASR) - Alexej Navaľnyj, popredný kritik ruského prezidenta Vladimira Putina, je väznený v podmienkach, ktoré sa rovnajú mučeniu a zrejme ho pomaly zabíjajú. V stredu to uviedla organizácia na ochranu ľudských práv Amnesty International (AI), ktorú citovala tlačová agentúra Reuters.



AI oznámila, že Navaľnyj, ktorého vlani otrávili nervovoparalytickou látkou, je teraz vystavovaný spánkovej deprivácii (nedostatku spánku) a nemá prístup k lekárovi, ktorému by mohol dôverovať.



"Rusko, ruské úrady ho zrejme vystavujú situácii pomalej smrti a snažia sa zakryť, čo sa mu deje," uviedla pre Reuters generálna tajomníčka AI Agnes Callamardová ešte pred vydaním výročnej správy tejto organizácie o stave ľudských práv vo svete.



"Ruské úrady jasne porušujú jeho práva. Musíme urobiť viac," povedala. "Už sa ho pokúsili zabiť, teraz ho zadržiavajú a väznia v podmienkach, ktoré sa rovnajú mučeniu," doplnila.



Navaľnyj začal minulý týždeň protestnú hladovku. Snaží sa tak donútiť väznicu mimo Moskvy, kde ho zadržiavajú, aby mu poskytovala správnu lekársku starostlivosť, pretože ho trápi akútna bolesť v chrbtici a nohách.



Kremeľ sa odmietol vyjadriť k jeho zdravotnému stavu s tým, že je to záležitosť federálnej správy väzníc. Tá minulý týždeň vyhlásila, že 44-ročný Navaľnyj dostáva všetku potrebnú starostlivosť.



Navaľného uväznili vo februári na dva a pol roka za porušenie pravidiel podmienečného prepustenia, čo opozičný politik označil za politicky motivovaný verdikt. Moskva odmieta, že ho dala otráviť, a Navaľného vykresľuje ako buriča podporovaného Západom, ktorý chce destabilizovať Rusko.



Callamardová uviedla, že zlé zaobchádzanie s Navaľným sa deje v čase, keď pandémia koronavírusu ešte viac zhoršuje rôzne typy nerovnosti a zosilňuje aj štátom podporované represie v niektorých krajinách.



Určité vlády využívajú pandémiu proti menšinovým skupinám a potláčajú odpor a ľudské práva - iné vlády zasa využívajú núdzové opatrenia na obmedzovanie občianskych slobôd, dodala Callamardová.



"Covid zosilňuje útlak," zdôraznila.