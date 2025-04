Amnesty International: Škrty americkej pomoci ohrozujú ľudí v Jemene

Saná 10. apríla (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Amnesty International vo štvrtok varovala, že rozsiahle škrty pomoci zo strany Spojených štátov, ku ktorým sa pridali aj letecké útoky na jemenských povstalcov húsíov, budú mať pre obyvateľov Jemenu hrozivé dôsledky. Viac ako polovica tamojších obyvateľov je v súčasnosti odkázaná na pomoc, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Americký prezident Donald Trump po návrate do Bieleho domu nariadil zmrazenie zahraničnej pomoci. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio následne oznámil, že Spojené štáty ukončili 83 percent zmlúv uzavretých americkou Agentúrou pre medzinárodný rozvoj (USAID), ktorá distribuuje pomoc v približne 120 krajinách.



Škrty podľa Amnesty riskujú prehĺbenie jednej z najhorších humanitárnych kríz na svete, keďže USA sú už roky najväčším humanitárnym darcom Jemenu.



Organizácia s odvolaním na humanitárnych pracovníkov uviedla, že zníženie financovania „viedlo k zastaveniu služieb život zachraňujúcej pomoci a ochrany“. Zahŕňa to liečbu podvýživy u detí, služieb pre tehotné ženy, dojčiace matky a ďalšie zdravotnícke služby pre deti. Zatvorené boli aj bezpečné priestory pre týrané ženy a dievčatá. Amnesty varovala, že ohrozené sú aj viaceré zariadenia, ktoré poskytujú služby v oblasti reprodukčného zdravia alebo ochrany žien.

„Náhle a nezodpovedné zníženie pomoci USA bude mať katastrofálne dôsledky pre najzraniteľnejšie a marginalizované skupiny v Jemene vrátane žien a dievčat, detí a vnútorne vysídlených osôb,“ povedala výskumníčka Amnesty International v Jemene, Diala Haidarová. Dodala, že ak sa škrty v pomoci nezmenia, „milióny ľudí v Jemene zostanú bez zúfalo potrebnej podpory“.



USA podľa Amnesty poskytli polovicu koordinovaného plánu humanitárnej pomoci Jemenu a v roku 2024 poskytli podporu v hodnote 768 miliónov dolárov.



V oblastiach Jemenu kontrolovaných húsíami dochádza k takmer každodenným útokom odkedy 15. marca USA začali so svojím vzdušným ťažením proti Iránom podporovaným povstalcom, ktorej cieľom je ukončiť útoky húsíov na lode v Červenom mori. Americký prezident Donald Trump operáciu zdôvodnil oznámením húsíov o obnovení úderov na plavidlá.



„Hladní, vysídlení a vyčerpaní násilím, ľudia v Jemene už žili v jednej z najhorších humanitárnych kríz na svete,“ povedala Haidarová. Vojenská eskalácia v Jemene spolu so škrtmi pomoci podľa výskumníčky ľudskoprávnej organizácie prehĺbi humanitárnu krízu, ktorej už tak čelí obyvateľstvo spamätávajúce sa z dlhotrvajúceho konfliktu.



USA minulý mesiac opätovne zaradili húsíov na zoznam zahraničných teroristických organizácií, čím zakázali akúkoľvek spoluprácu s jemenskými povstalcami, ktorí kontrolujú väčšinu Jemenu vrátane hlavného mesta Saná.



Podľa Haidarovej väčšina jemenských civilistov, ktorí potrebujú pomoc, žije v oblastiach kontrolovaných húsíami a opatrenie USA zamerané proti de facto orgánom povstalcov by mali poskytovať jasné a účinné výnimky pre operácie humanitárnej pomoci.