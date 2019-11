Amnesty International: V Iráne bolo zabitých vyše 100 protestujúcich

Teherán 19. novembra (TASR) - Viac ako 100 demonštrantov bolo zrejme zabitých v Iráne, odkedy bezpečnostné zložky dostali nariadenie potlačiť protesty vyvolané zvýšením cien palív. Oznámila to v utorok ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI).



"Najmenej 106 protestujúcich v 21 mestách bolo podľa dôveryhodných správ zabitých," uviedla AI sídliaca v Londýne. Konštatovala, že "skutočný počet mŕtvych môže byť vyšší, keďže niektoré správy naznačujú, že zabitých bolo až 200 ľudí".



AI uviedla, že bezpečnostné zložky dostali "zelenú" na potlačenie protestov, ktoré sa rozšírili do viac ako 100 miest po celom Iráne.



"Úrady musia okamžite ukončiť tento brutálny a smrtiaci zásah," povedal Philip Luther z AI. Jeho organizácia založila svoju správu na overenom videozázname, očitých svedectvách ľudí na mieste a informáciách od ľudskoprávnych aktivistov mimo Iránu.



Podľa AI video ukazuje, že "snajperi tiež strieľajú do davu ľudí zo striech budov a v jednom prípade z helikoptéry". Podľa svedectiev príslušníci bezpečnostných zložiek odnášali mŕtve telá a zranených z ciest a nemocníc a telá obetí odmietali vydať ich rodinám.



Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva vyjadril v utorok znepokojenie zo správ, že voči protestujúcim v Iráne sa použila ostrá munícia, čo si vyžiadalo značný počet mŕtvych.



Protesty v Iráne vypukli v piatok po oznámení o zvýšení cien benzínu o 50 percent a zavedení prídelového systému. Vláda vyhlásila, že pomocou týchto opatrení chce pomôcť občanom, ktorí sa ocitli vo finančných problémoch v čase ekonomickej krízy.



Rozhnevaní protestujúci zablokovali vo väčších iránskych mestách dopravu a príležitostne sa dostávali aj do potýčok s políciou.



Podľa iránskych médií, na ktoré sa odvoláva agentúra DPA, prišlo od piatku o život pri demonštráciách deväť ľudí. Sú medzi nimi štyria demonštranti, traja príslušníci revolučných gárd a dvaja policajti. Približne 1000 ľudí bolo zatknutých.