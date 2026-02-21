< sekcia Zahraničie
Amnesty International: V Iráne hrozí trest smrti najmenej 30 osobám
V ôsmich prípadoch už bol rozsudok smrti vynesený, ďalších 22 prípadov je stále pred súdmi, uviedla organizácia. Iránske súdy zatiaľ oficiálne nepotvrdili žiadnu z týchto popráv.
Autor TASR
Teherán 21. februára (TASR) - Najmenej 30 ľuďom hrozí v Iráne trest smrti v súvislosti s nedávnymi masovými protestmi, uviedla v piatok ľudskoprávna organizácia Amnesty International. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V ôsmich prípadoch už bol rozsudok smrti vynesený, ďalších 22 prípadov je stále pred súdmi, uviedla organizácia. Iránske súdy zatiaľ oficiálne nepotvrdili žiadnu z týchto popráv.
Amnesty viní iránske úrady z využívania trestu smrti na potláčanie odporu. „Iránske orgány opäť odhaľujú hĺbku svojho ignorovania práva na život a spravodlivosť tým, že hrozia urýchlenými popravami a ukladajú tresty smrti v zrýchlených procesoch, len niekoľko týždňov po zadržaní,“ uviedla Diana Eltahawyová, zástupkyňa generálnej riaditeľky pre región Blízkeho východu.
Iránske súdy začali v polovici januára s prvými obžalobami a prioritne sa zameriavajú na najvážnejšie prípady „výtržností“. Úrady zároveň požadovali odplatu za zabitých členov bezpečnostných zložiek počas protestov.
Podľa americkej organizácie Human Rights Activists News Agency (HRANA) prišlo pri protestoch o život viac než 7000 ľudí, vrátane viac ako 200 členov bezpečnostných zložiek, a približne 53.500 osôb bolo zadržaných.
