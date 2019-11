Amnesty International varuje pred paralelným právnym systémom v Egypte

Paríž 27. novembra (TASR) - Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) v stredu varovala, že vláda egyptského prezidenta Abdala Fattáha Sísího vytvorila "paralelný právny systém", ktorý má zasahovať proti kritikom a disentu, píše agentúra AFP.



"V Sísího Egypte nahliadajú na všetkých kritikov režimu ako na možných teroristov," povedala pri predstavovaní správy v Paríži riaditeľka Amnesty pre Francúzsko Katia Rouxová.



Hlavným nástrojom represií režimu je tzv. najvyššia prokuratúra špecializovaná na otázky ohrozenia bezpečnosti štátu (SSSP), píše sa v 60-stranovej správe Amnesty International, organizácie so sídlom v Londýne. Prokuratúra podľa nej riešila vlani 1739 prípadov, pritom v roku 2013 to bolo 529.



Riaditeľ Amnesty pre Blízky východ a severnú Afriku Philip Luther varoval, že prokuratúra SSSP zjavne zneužíva svoje právomoci.



"Stala sa "ústredným nástrojom represie, ktorej hlavným cieľom sa zdá byť svojvoľné zadržiavanie a zastrašovanie kritikov, a to všetko v mene boja proti terorizmu", povedal Luther.



SSSP, ktorá sa zaoberá činnosťami s cieľom ohroziť štátnu bezpečnosť, pravidelne vyšetruje politický disent a islamských extrémistov vrátane členov zakázaného Moslimského bratstva.



"Mnohých zadržiavajú mesiace a roky bez vznesenia dôkazov, opierajúc sa iba o dôkazy tajných služieb a bez použitia účinných prostriedkov nápravy," dodal Luther.



Amnesty svoju správu o Egypte postavila na viac než 100 rozhovoroch a bývalými väzňami a ich právnikmi.