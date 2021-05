Amnesty International vrátila Navaľnému štatút väzňa svedomia

Londýn 8. mája (TASR) - Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) v piatok oznámila, že sa po dôkladnom zvážení rozhodla vrátiť väznenému ruskému opozičnému lídrovi Alexejovi Navaľnému štatút "väzňa svedomia", ktorý mu koncom februára odobrala. Amnesty to uviedla vo vyhlásení zverejnenom na svojej oficiálnej webstránke, v ktorom sa zároveň Navaľnému ospravedlnila.



"Amnesty International urobila nesprávne rozhodnutie, ktoré v kritickom čase spochybnilo naše zámery a motívy, a ospravedlňuje sa za negatívne dôsledky, ktoré malo osobne na Alexeja Navaľného i aktivistov v Rusku aj na celom svete, ktorí neúnavne bojujú za jeho slobodu," uviedla AI.



Amnesty International 24. februára oznámila, že Navaľného už nebude považovať za väzňa svedomia, pričom ako dôvod uviedla viaceré jeho výroky z rokov 2007 a 2008, ktoré mohli byť chápané ako obhajoba nenávistných prejavov.



AI však piatkovom vyhlásená priblížila, že išlo o jej interné rozhodnutie, ktoré ani neplánovala medializovať. Dodala však, že ruská vláda a jej podporovatelia, odobratie štatútu zneužili na ďalšie porušovanie Navaľného práv. AI pritom poukázala na pokrytectvo ruskej vlády stojacej za otravou Navaľného a v posledných dvoch desaťročiach zodpovednej aj za mučenie, násilnosti či rozsiahle potláčanie ľudských práv v Rusku i zahraničí aj vojnové zločiny v Sýrii.



Amnesty uviedla, že v dôsledku reakcie zo strany ruských úradov sa teraz rozhodla aj celkovo prehodnotiť svoj prístup k udeľovaniu štatútu tzv. väzňa svedomia. Prvým dočasným krokom pritom má byť to, že z takéhoto štatútu automaticky nevylúči osobu len na základe jej správania v minulosti. Amnesty v tejto súvislosti uviedla, že názory i správanie každého sa môžu časom vyvíjať a ona nechce naznačovať, že ľudia musia byť do budúcna vždy zviazaní svojim minulým správaním.



Ľudskoprávna organizácia tiež uviedla, že udelenie takéhoto štatútu pritom automaticky neznamená, že schvaľuje všetky názory danej osoby. Dodala, že ona sama súhlasí len s názormi, ktoré sú v súlade s ochranou ľudských práv. Niektoré Navaľného niekdajšie výroky pritom označila za odsúdeniahodné, a podotkla, že ich teraz nijako neospravedlňuje.



Opätovným priznaním štatútu väzňa svedomia však chce AI zdôrazniť naliehavú potrebu uznania Navaľného ľudských práv a prístupu k nezávislej lekárskej starostlivosti zo strany ruských úradov. Organizácia vo vyhlásení dodala, že Navaľnyj nebol odsúdený za nijaký zjavný trestný čin, ale za to, že pre seba a svojich priaznivcov požadoval právo účasti na verejnom živote a tiež vládu bez korupcie. Práve preto je podľa AI väzňom svedomia.



Amnesty dodala, že Rusko svojim správaním odsudzuje Navaľného na pomalú smrť, čo treba okamžite zastaviť.



Na vyhlásenie AI medzičasom reagoval Navaľného popredný spolupracovník Leonid Volkov. Na Twitter napísal, že Amnesty sa za svoje nesprávne rozhodnutie ospravedlnila, pričom dodal, že práve "schopnosť priznať si chybu a posunúť sa ďalej je tou najdôležitejšou vecou, ktorá normálnych ľudí odlišuje od Putinov".



Alexeja Navaľného (44) zatkli v januári na moskovskom letisku po návrate z Nemecka, kde sa liečil po pokuse o otravu nervovoparalytickou látkou typu novičok. Z tohto činu obviňuje ruského prezidenta Vladimira Putina a ruské tajné služby. Kremeľ akúkoľvek úlohu pri otrave popiera.



Moskovský súd následne vo februári rozhodol, že počas pobytu v Nemecku Navaľnyj porušil podmienky podmienečného prepustenia v kauze starého prípadu sprenevery, ktorý sa všeobecne považuje za politicky motivovaný. V súčasnosti si tento najvýraznejší kritik Kremľa odpykáva 2,5-ročný trest vo väzení vo Vladimirskej oblasti.