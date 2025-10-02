< sekcia Zahraničie
Amnesty International: Zásah Izraela voči flotile je zastrašovanie
Flotila Global Sumud naložená liekmi a potravinami vyplávala začiatkom septembra z Barcelony a tvorilo ju 45 lodí s približne 500 osobami.
Autor TASR,aktualizované
Gaza 2. októbra (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Amnesty International označila zásah Izraela voči propalestínskym aktivistom z flotily Global Sumud za premyslený akt zastrašovania, ktorého cieľom je potrestať a umlčať kritiku genocídy a nezákonnej blokády Pásma Gazy. Súčasne vyjadrila vážne obavy o ich bezpečnosť. Na palube jednej zo zastavených lodí sa nachádzal aj Slovák Peter Švestka, Amnesty preto apeluje na slovenskú vládu, aby urgentne zaistila jeho bezpečnosť a prepustenie. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej tlačovej správy organizácie.
Flotila Global Sumud naložená liekmi a potravinami vyplávala začiatkom septembra z Barcelony a tvorilo ju 45 lodí s približne 500 osobami. Izraelské námorné sily od stredajšieho večera zastavili väčšinu z plavidiel, členov ich posádky odvezú do prístavu Ašdod a odtiaľ ich deportujú späť do Európy.
Amnesty uviedla, že izraelská armáda zadržala najmenej 39 lodí a desiatky členov posádok flotily, ktorá sa „snažila prelomiť nezákonnú blokádu a dopraviť nevyhnutnú humanitárnu pomoc do okupovaného Pásma Gazy“.
Izrael voči aktivistom vykonávajúcim humanitárnu misiu podľa organizácie zasiahol násilne. Amnesty zdôraznila, že Izrael nesie plnú zodpovednosť za ich bezpečnosť a musí zaistiť ich ochranu pred akýmkoľvek zlým zaobchádzaním do času ich prepustenia.
„Už samotná skutočnosť, že museli vyplávať, je jasným dôkazom trvalého zlyhania medzinárodného spoločenstva ukončiť genocídu a zabezpečiť nerušený prísun pomoci obyvateľstvu v Pásme Gazy,“ vyhlásila generálna tajomníčka Amnesty International Agnes Callamardová.
Callamardová súčasne vyzvala na okamžitý a bezpečný návrat všetkých zadržaných a na umožnenie nerušeného prístupu ďalších lodí do Pásma Gazy. Štáty sveta by podľa nej mali vyvinúť tlak na Izrael, aby ukončil 18-ročnú blokádu Pásma Gazy a umožnil doručenie humanitárnej pomoci cez všetky hraničné priechody, a to do celej enklávy.
„Už nie je čas na prázdne slová odsúdenia. Štáty na celom svete musia okamžite konať. Jednotlivé krajiny musia jasne vyhlásiť, že nebudú tolerovať systematické vyhladovavánie ľudí v Pásme Gazy ani útoky na neozbrojené humanitárne misie. Desaťročia beztrestnosti za očividné porušovanie medzinárodného práva sa musia skončiť. Genocídu nemožno ničím ospravedlniť,“ dodala.
Izrael uvalil na Pásmo Gazy námornú blokádu po tom, čo sa v roku 2007 vlády na tomto pobrežnom palestínskom území ujalo militantné hnutie Hamas. Podľa izraelskej vlády je blokáda nevyhnutná, aby sa zabránilo dodávkam zbraní pre militantov.
