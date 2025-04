Amnesty International zaznamenala najviac popráv vo svete za 10 rokov

Berlín 8. apríla (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) v utorok uviedla, že v roku 2024 bolo na celom svete zaznamenaných viac než 1500 popráv. Ide o najvyšší počet od roku 2015, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Nárast do veľkej miery spôsobili Irán, Irak a Saudská Arábia, ktoré spolu predstavovali 91 percent všetkých známych popráv. Amnesty vo svojej správe o používaní trestu smrti uviedla, že v Iráne v minulom roku uskutočnili najmenej 972 popráv, v Saudskej Arábii najmenej 345 a v Iraku najmenej 63.



Ľudskoprávna organizácia tvrdí, že hoci počet krajín vykonávajúcich popravy bol najnižší v histórii, v roku 2024 potvrdila 1518 popráv na celom svete, čo predstavuje 32 percentný nárast oproti predchádzajúcemu roku, informuje denník The Guardian. Popravy vykonalo 15 krajín, čo je druhý rok po sebe najnižší počet.



Ako podotkla Amnesty, počet popráv je pravdepodobne vyšší, keďže mnohé krajiny - najmä Čína - nezverejňujú údaje o popravách. Ľudskoprávna organizácia označuje Čínu ako „hlavný svetový vykonávateľ popráv“, kde údaje o popravách zostávajú utajené ak štátne tajomstvo. Podľa The Guardian sa predpokladá, že trest smrti vo veľkej miere používajú aj Severná Kórea a Vietnam.



Čínske štátne médiá zverejňujú niektoré popravy, ktorých cieľom je podľa DPA vyslať politické posolstvo. V januári 2024 informovali o poprave manželského páru odsúdeného na trest smrti za vyhodenie dvoch detí z budovy v Čchung-čchingu.



Spojené štáty vykonali 25 popráv a prezident Donald Trump prisľúbil presadzovanie popráv na ochranu amerických občanov „pred násilníkmi, vrahmi a monštrami“.



Amnestny tvrdenia amerického prezidenta kritizovala. „Jeho dehumanizujúce vyjadrenia vytvorili falošný naratív o tom, že trest smrti má jedinečný odstrašujúci efekt voči zločinu“, uviedla organizácia.



Organizácia odsúdila využívanie trestu smrti ako politického nástroja a v tejto súvislosti poukázala na niektoré štáty v regióne Blízkeho východu, ako je Irán a Saudská Arábia.



„Tí, ktorí sa odvážili vzdorovať orgánom, boli vystavení najkrutejším trestom... trest smrti sa používa na umlčanie tých, ktorí majú odvahu prehovoriť,“ uviedla Agnes Callamardová, generálna tajomníčka Amnesty International, píše DPA.



Podľa Amnesty je v súčasnosti 113 krajín plne abolicionistických a 145 krajín zrušilo trest smrti zákonom alebo v praxi.