Amnesty International žiada o opatrenia voči Izraelu

Brusel 28. augusta (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) žiada Európsku úniu o zbrojné embargo a ďalšie opatrenia voči Izraelu. TASR informuje podľa stredajšej správy agentúry DPA.



AI v liste 27-členským krajinám i šéfovi diplomacie EÚ Josepovi Borrellovi žiada komplexné zbrojné embargo. Ľudskoprávna organizácia takisto navrhuje zákaz obchodovania s izraelskými osídleniami na okupovaných palestínskych územiach či investície na týchto územiach. Malo by sa to vzťahovať aj na východný Jeruzalem.



AI ako dôvod pre svoje požiadavky uvádza v júli zverejnené stanovisko Medzinárodného súdneho dvora (MSD), na základe ktorého je izraelská politika osídľovania, ako aj využívanie prírodných zdrojov na palestínskych územiach v rozpore s medzinárodným právom.



MSD uviedol, že na krajiny, ktoré sú zmluvnými stranami MSD - vrátane členských krajín EÚ - sa vzťahuje záväzok nepodporovať politiku okupácie či neakceptovať status quo vytvorený Izraelom.



Amnesty International takisto žiada Európsku komisiu, aby prehodnotila asociačnú dohodu EÚ s Izraelom v spojitosti s dodržiavaním ľudských práv. Írsko a Španielsko vo februári požiadali EÚ, aby preverila, či Izrael pri vojenskej operácii v Pásme Gazy koná v súlade so záväzkami v oblasti ľudských práv, ktoré vyplývajú z asociačnej dohody s EÚ z roku 2000.