Amnesty: Iránske bezpečnostné sily zabili za uplynulý deň ôsmich ľudí

Paríž 28. októbra (TASR) - Iránske bezpečnostné zložky od stredajšieho večera zabili najmenej osem ľudí, keď strieľali do účastníkov zhromaždenia. Vo štvrtok to uviedla ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Iránske bezpečnostné zložky zabili od včerajšieho večera najmenej osem ľudí, keď opäť spustili paľbu na trúchliacich pozostalých a demonštrantov," uviedla AI, ktorá odsúdila "bezohľadné a nezákonné použitie strelných zbraní".



K demonštráciám dochádza v Iráne od 16. septembra, keď 22-ročná Kurdka Mahsá Amíníová zomrela tri dni po zadržaní mravnostnou políciou v Teheráne. Zatkli ju za údajné porušenie pravidiel obliekania pre ženy. Do čela protestov sa postavili mladé ženy a školáčky, ktoré si z hláv strhávali a pálili svoje hidžáby a postavili sa na odpor bezpečnostným zložkám v uliciach.



Zásahy proti demonštrantom si podľa ľudskoprávnej organizácie Iran Human Rights (IHR) so sídlom v nórskom Osle vyžiadali dosiaľ najmenej 122 obetí na životoch vrátane detí.