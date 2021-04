Kambodža musí zabezpečiť jedlo pre tisíce ľudí v lockdowne

Phnom Pénh 30. apríla (TASR) – V Kambodži hrozí humanitárna kríza, ak vláda nedovolí humanitárnym organizáciám pomôcť tisícom ľuďom, ktorí sa pre zlú epidemiologickú situáciu ocitli v lockdowne, uviedla v piatok organizácia Amnesty International.



Ako píše agentúra DPA, úrady zaviedli lockdown vo viacerých mestách v Kambodži, kde za ostatných 10 týždňov pribudlo 12.000 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2.



Výsledkom je, že približne 300.000 obyvateľov tejto ázijskej krajiny môže vyjsť z domu len v prípade zdravotnej núdze. Kambodžské úrady týmto ľuďom nestíhajú doručovať potraviny, zároveň však do oblastí nechcú pustiť humanitárne organizácie. Na dodržiavanie pravidiel dozerá polícia, ktorá však často používa agresívne, niekedy až násilné taktiky.



Regionálna riaditeľka Amnesty International pre juhovýchodnú Áziu a Tichomorie Džamíní Mišraová uviedla, že vláda svojim „nehoráznym nezvládnutím" lockdownu spôsobuje „nevýslovné utrpenie".



„Obyvatelia 'červených zón' a ďalší Kambodžania hladujú pre neprimeranú politiku vlády," povedala Mišraová.



Zúfalstvo pre nedostatok potravín v niektorých uzavretých oblastiach prerástlo už aj do nepokojov. Vo štvrtok protestovalo proti opatreniam približne 100 ľudí, ktorých predstavitelia vlády označili za „provokatérov" a naznačili, že demonštrácie boli „politicky motivované" informovali miestny denník Khmer Times



Podľa Mišraovej by sa vláda mala sústrediť na poskytovanie životne dôležitej pomoci a nie na „odvetu voči zúfalým obyvateľom, ktorí verejne vyjadrujú svoje obavy".