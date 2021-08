Amnesty kritizuje obštrukcie pri vyšetrovaní výbuchu v Bejrúte

Bejrút 2. augusta (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Amnesty International obvinila v pondelok obvinila libanonské úrady zo sústavného a hanebného marenia vyšetrovania minuloročného mohutného výbuchu v bejrútskom prístave. Informoval o tom libanonský denník L'Orient-Le Jour a zároveň avizoval, že na stredu - pri príležitosti prvého výročia katastrofy - sa v uliciach Bejrútu očakáva veľká demonštrácia s cieľom požadovať spravodlivosť pre obete i preživších.



Pri požiari a sérii výbuchov, ku ktorým v bejrútskom prístave došlo 4. augusta 2020, prišlo o život viac ako 200 ľudí. Ďalších asi 6500 osôb bolo zranených, pričom so zemou bolo zrovnaných niekoľko k prístavu priľahlých štvrtí.



Amnesty vo svojom vyhlásení kritizovala, že libanonské úrady strávili uplynulý rok "nehanebným marením požiadaviek rodín", ktoré sa chceli dozvedieť pravdu a domôcť sa spravodlivosti.



Lynn Maaloufová, zástupkyňa riaditeľa Amnesty pre Stredný východ a severnú Afriku, vo vyhlásení organizácie pripomenula, že "libanonské úrady sľúbili rýchle vyšetrovanie, ale pritom spravodlivosti účinne bránili na každom kroku". Pokusy zabrániť sudcovi predvolať na výsluch politikov sú "ďalšou fackou do tváre Libanončanov", píše sa vo vyhlásení.



Vzhľadom na rozsah tragédie je podľa Amnesty "fascinujúce sledovať, ako ďaleko sú libanonské orgány ochotné zájsť, aby sa ochránili".



Vyhlásenie Amnesty pripomína, že z uniknutých oficiálnych dokumentov vyplýva, že "colné, vojenské, bezpečnostné a justičné orgány upozornili vlády v Libanone na uchovávanie nebezpečných chemikálií v prístave, a to najmenej desaťkrát za posledných šesť rokov". Neboli však prijaté žiadne opatrenia, ktoré by viedli k náprave. Podľa Amnesty bol o tom upovedomený aj libanonský prezident Michel Aún, ktorý však záležitosť prenechal úradom prístavu, aby ju vyriešili.



Výbuch v bejrútskom prístave, považovaný za jeden z najväčších nejadrových výbuchov v dejinách, spôsobili stovky ton dusičnanu amónneho uloženého v prístavisku.



AFP vo svojej správe konštatuje, že libanonské úrady ani rok po výbuchu nezistili, ako sa hnojivo do skladov v prístave dostalo, prečo tam bolo roky skladované v nevyhovujúcich podmienkach a čo spôsobilo požiar a následné explózie.



Aj keď vyšetrovanie tragédie stále nepokročilo, Amnesty International vo svojom vyhlásení opätovne potvrdila, že "stojí pri rodinách obetí", a zopakovala výzvu na okamžité zrušenie imunity priznanej libanonským predstaviteľom, a to "bez ohľadu na ich úlohy alebo hodnosti".



Denník L'Orient-Le Jour informoval, že rodiny obetí dali libanonským úradom 30 hodín na to, aby urobili "správne rozhodnutie" a zrušili imunitu osôb, ktoré sú podozrivé z podielu na katastrofe v bejrútskom prístave.