Amnesty kritizuje slová prezidenta Kene o strieľaní na protestujúcich

Nairobi 15. júla (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Amnesty International v utorok kritizovala vyhlásenia prezidenta Williama Ruta, podľa ktorých by mali bezpečnostné zložky strieľať protestujúcim do nôh. Organizácia tvrdí, že ide o podnecovanie násilia v období krvavých protivládnych demonštrácií, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



Viaceré ľudskoprávne organizácie tvrdia, že počas minulotýždňových protestov zahynulo najmenej 38 ľudí. Prezident Ruto sa vyjadril, že by násilným protestujúcim „mali strieľať do nôh“. Podľa výkonného riaditeľa Amnesty Keňa Irungua Houghtona sú prezidentove vyhlásenia „nezákonné“.



„Je extrémne nebezpečné, keď politici usmerňujú policajtov ohľadom toho, ako vykonávať policajnú činnosť počas protestov,“ povedal Houghton. Takéto príkazy podľa neho dokážu „vystupňovať mieru násilia cez častejšie konflikty medzi policajtami, protestujúcimi, okoloidúcimi, protiprotestujúcimi a dokonca zločincami a násilníkmi“.



Ľudskoprávne skupiny minulý týždeň varovali pred prítomnosťou ozbrojencov na demonštráciách a uviedli, že niektorí z nich pracujú pre políciu. Tá obvinenia poprela. Na zdržanlivosť vyzvala aj Organizácia Spojených národov (OSN).



Kenské zoskupenie ľudskoprávnych skupín PBI, ktorého členom je aj Amnesty, vo svojej utorkovej správe uvádza, že demonštrácie boli „poznačené štátnym násilím a nezákonnými policajnými taktikami“. Spomína, že má dôkazy o „použití ostrej munície proti neozbrojeným civilistom, mimosúdnych popravách, zmiznutiach a nezákonných zatknutiach“.



Skupiny tvrdia, že počas protestov bolo zranených viac ako 500 civilistov a policajtov a 500 ďalších čelí stíhaniu, v niektorých prípadoch pre obvinenia z terorizmu. Minister vnútra Kipchumba Murkomen v utorok vyhlásil, že neprimerané použitie policajnej sily prešetria.