Amnesty kritizuje SR za Rómov, vo svete poukázala potláčanie nesúhlasu

Londýn/Bratislava 29. apríla (TASR) — Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) vo svojej výročnej správe za rok 2024 upozorňuje, že tisíce ľudí na Slovensku nemajú primeraný prístup k cenovo dostupnému bývaniu. Vládu kritizuje za novelizácie zákonov, ktoré podľa AI neprimerane obmedzili práva na pokojné zhromažďovanie a slobodu prejavu. Organizácia si tiež všíma utajenie informácií o dodávkach zbraní do Izraela, diskrimináciu Rómov či zákonom nechránené práva LGBTI osôb, informuje TASR.



AI tvrdí, že neuznanie bývania ako ľudského práva štátom spôsobilo na Slovensku krízu v oblasti verejného nájomného bývania. Tá postihla marginalizované skupiny a ďalšie domácnosti zápasiace s nadmernými nákladmi na bývanie. Nedostatok obecných bytov viedol k tomu, že tisíce domácností nemali primeraný prístup k možnostiam verejného nájomného bývania. Prístup ešte väčšmi obmedzili prísne kritériá na pridelenie obecného bytu. Rómovia boli podľa AI pri prideľovaní obecného bývania vystavení systémovej diskriminácii.



Legislatíva o práve na pokojné zhromažďovanie prijatá vlani v júni podľa AI porušila ústavu a medzinárodné záväzky SR v oblasti ľudských práv. AI taktiež poukázala na zákon týkajúci sa mimovládnych organizácií, ktoré boli podľa nej vystavené kritike a útokom zo strany vládnych predstaviteľov. Tvrdí, že nový zákon o verejnoprávnom vysielaní zvýšil politický vplyv na verejnoprávne médiá.



AI znova poukázala na žalobu Európskej komisie voči SR za údajnú segregáciu rómskych detí a ich pričasté umiestňovanie do špeciálnych škôl. V súvislosti s Rómami AI tiež uviedla, že SR nezaviedla účinné opatrenia na dôsledné vykonávanie rozsudkov proti nadmernému používaniu sily zo strany polície voči Rómom. Nepodarilo sa jej zlepšiť ani vyšetrovanie policajného násilia voči Rómom vrátane možných rasových motívov a neposilnila ani nezávislosť vyšetrovacieho orgánu.



Transrodové osoby na Slovensku boli podľa AI vystavené prekážkam v prístupe k právnemu uznaniu rodu a k zdravotnej starostlivosti súvisiacej so zmenou rodu. LGBTI osoby čelili pretrvávajúcej diskriminácii a nepriateľským postojom zo strany štátu aj spoločnosti. K pokroku nedošlo ani v priznaní práv na registrované partnerstvá alebo rodičovstvo párom rovnakého pohlavia. Organizácia tiež kritizuje „homofóbne a transfóbne názory“ niektorých poslancov.



AI ďalej vyčíta Slovensku, že stále neexistuje právna definícia znásilnenia založená na absencii súhlasu ani účinný mechanizmus odškodnenia pre ženy, ktoré boli v rokoch 1966 - 2004 podrobené nútenej sterilizácii. Pripomenula aj neúspešný pokus parlamentu skrátiť premlčaciu lehotu pre trestné činy sexuálneho násilia z 20 na desať rokov.



V kapitole o práve na zdravé životné prostredie AI píše, že napriek záväzku z roku 2023 prejsť od fosílnych palív k zeleným zdrojom energie vláda pokračovala v investíciách do terminálu na skvapalnený plyn v Bratislave. AI ďalej tvrdí, že v Integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne chýba jasný časový rámec na znižovanie využívania fosílnych palív a plán výrazne zaostáva za cieľmi EÚ na rok 2030 v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie.



V globálnom meradle Amnesty vo svojej správe poukázala na nárast „autoritárskych praktík a tvrdého potláčania nesúhlasu“.



AI kritizuje administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorá podľa nej svojou „kampaňou proti ľudským právam urýchľuje už existujúce škodlivé trendy, rozkladá medzinárodné mechanizmy ochrany ľudských práv a ohrozuje miliardy ľudí na celom svete“. Trump počas prvých 100 dní vo funkcii prezidenta podľa AI ešte znásobil škody spôsobené ostatnými svetovými lídrami v priebehu roka 2024.



„V tomto dejinnom okamihu, keď sa po celom svete v záujme úzkej skupiny ľudí množia autoritárske zákony a praktiky, musia vlády a občianska spoločnosť naliehavo spolupracovať, aby ľudstvo priviedli späť na bezpečnejšiu cestu,“ povedala generálna tajomníčka organizácie Agnes Callamardová. Dodala, že udalosti uplynulého roka, najmä vojna v Pásme Gazy, odhalili, „akým peklom sa svet môže stať pre mnohých ľudí, keď tie najmocnejšie štáty odvrhnú medzinárodné právo a ignorujú multilaterálne inštitúcie“.



Pozastavenie zahraničnej pomoci zo strany USA podľa AI ovplyvnilo zdravotnícke služby pre deti Sýrii a zastavilo programy pomáhajúce zachraňovať životy ľudí v Jemene.



AI v správe obvinila Izrael, že po útoku Hamasu na jeho územie zo 7. októbra 2023 pácha v Pásme Gazy „genocídu v priamom prenose“, a to tým, že násilne vysídľuje väčšinu obyvateľstva a úmyselne vytvára humanitárnu katastrofu. V Predjordánsku používa Izzrael „systém apartheidu“, ktorý je čoraz násilnejší, čo sa vyznačuje „prudkým nárastom nezákonného zabíjania a štátom podporovaných útokov izraelských osadníkov na palestínskych civilistov“.



Amnesty tiež poukázala na to, že Rusko vo vojne na Ukrajine zabilo v roku 2024 viac civilistov než v predchádzajúcom roku, pričom naďalej útočilo na civilnú infraštruktúru a zadržaných mučilo.



Sudánske Sily rýchlej podpory (RSF) podľa organizácie vo veľkom meradle páchali sexuálne násilie na ženách a dievčatách, čo s najväčšou pravdepodobnosťou predstavuje vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. AI tiež upozornila, že počet vnútorne vysídlených ľudí v Sudáne vzrástol na 11 miliónov, čo je viac ako v ktorejkoľvek inej krajine sveta.