Amnesty: Lotyšsko týra utečencov prichádzajúcich z Bieloruska

Londýn/Riga 13. októbra (TASR) - Lotyšsko násilím zatláča utečencov späť do Bieloruska a niektorých dokonca vystavuje trýzneniu. Vo štvrtok to uviedla ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI). TASR správu prevzala zo stanice BBC.



V najnovšej správe AI sa uvádza, že migranti, ktorí sa snažia prekročiť bielorusko-lotyšské hranice, sa stávajú terčom fyzického násilia a ponižovania zo strany lotyšskej pohraničnej stráže.



Lotyšská vláda poprela, že by používala prehnané prostriedky, a dodala, že spomenuté opatrenia uplatňuje z dôvodu "nelegálnej migrácie" a sú teda povolené, aj keď porušujú právne predpisy Európskej únie. Tamojší minister vnútra Kristaps Eklons však uviedol, že úrady nenašli dôkazy "používania fyzickej sily či donucovacích prostriedkov".



Tento pobaltský štát po tom, čo zaznamenal zvýšený prílev migrantov z Bieloruska, vlani vyhlásil núdzový stav, čím znemožnil žiadať o azyl v štyroch prihraničných regiónoch.



Amnesty v správe detailne popisuje jednotlivé prípady zneužívania moci, svojvoľného zadržiavania, zlého zaobchádzania, nebezpečných a zdravotne nevyhovujúcich podmienok či dokonca týrania.



Organizácia uvádza, že utečenci vrátane detí sú zadržiavaní na bližšie nešpecifikovaných lokalitách v lotyšských lesoch a následne vyhostení späť do Bieloruska. Mnohí z nich sú údajne vystavovaní elektrickým šokom z paralyzérov, ktoré im pohraničníci prikladajú aj na genitálie.



"Lotyšské úrady ponechávajú mužov, ženy a deti, aby sa v mrazoch postarali sami o seba, často ich zadržiavajú v lesoch či v stanoch," vyhlásila riaditeľka kancelárie európskych inštitúcií Amnesty International Eve Geddieová. Dodala, že takéto kroky sú "bezočivým porušovaním medzinárodného a európskeho práva".



Amnesty poznamenala, že postoj Lotyšska k migrantom prichádzajúcim z Bieloruska sa diametrálne odlišuje od opatrení, ktoré Lotyšsko prijalo na podporu a poskytovanie azylu pre utečencov z Ukrajiny.