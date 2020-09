Amnesty: Malta pri riešení migračnej krízy využíva nezákonné postupy

Valleta 8. septembra (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) odsúdila "nezákonné postupy" Malty voči utečencom, ktorí sa na jej územie pokúšajú dostať cez Stredozemné more zo severnej Afriky. Vyplýva to z najnovšej správy organizácie, o ktorej v utorok informovala agentúra AFP.



V správe AI konštatuje, že viaceré praktiky maltskej vlády porušujú práva utečencov a môžu byť klasifikované ako trestné činy. "Ich výsledkom boli úmrtia, ktorým sa dalo predísť, dlhodobé svojvoľné zadržiavanie a nelegálne vracanie (utečencov) do vojnou zmietanej Líbye," píše sa v správe.



Malta podľa AI tiež viackrát odklonila niekoľko plavidiel smerom k Taliansku namiesto toho, aby im pomohla, alebo držala utečencov na trajektoch v blízkosti maltských teritoriálnych vôd a neudelila im povolenie na vylodenie.



Organizácia správu zverejnila len niekoľko hodín po tom, ako Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) požiadali Maltu a Európsku úniu (EÚ) o vyriešenie situácie 27 migrantov na nákladnej lodi Maersk Etienne, ktorej zakotvenie Malta blokuje.



Maltský premiér Robert Abela v nedeľu povedal, že za tento problém "nie je zodpovedná Malta", keďže loď sa plaví pod dánskou vlajkou.



Napriek tomu, že 4. augusta práve Malta požiadala túto nákladnú loď o záchranu utečencov, teraz im neumožňuje vylodiť sa na svojom území. Veľkú úlohu v jej zmene názoru zohrávajú aj obavy zo šírenia koronavírusu, približuje AFP.



"Napriek tomu, že rozumiem humanitárnemu aspektu migrácie, musím tiež mať pochopenie pre záujmy občanov Malty," vyjadril sa Abela pre denník Malta Today.