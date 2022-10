Amnesty: Na protestoch v iránskom Záhedáne zabili najmenej 82 ľudí

Teherán 6. októbra (TASR) - Najmenej 82 ľudí bolo zabitých iránskymi bezpečnostnými silami v meste Záhedán v provincii Sístán a Balúčistán na juhovýchode Iránu, odkedy tam 30. septembra vypukli protesty. Vo štvrtok to oznámila ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI), informuje agentúra AFP.



AI uviedla, že po násilnom zásahu voči demonštrantom, ktorí sa po piatkových modlitbách 30. septembra zhromaždili pred policajnou stanicou, usmrtili bezpečnostné zložky najmenej 66 osôb vrátane prinajmenšom troch detí. Použili pritom "ostrú muníciu, kovové pelety a slzotvorný plyn".



"Dôkazy nasvedčujú tomu, že väčšina obetí bola strelená do hlavy, srdca, krku a trupu, čo odkrýva jasný úmysel zabiť alebo vážne zraniť," uviedla AI s tým, že streľba prichádzala zo strechy policajnej stanice.



Iránski predstavitelia označili nepokoje v dôsledku znásilnenia mladého dievčaťa policajtom za útoky "extrémistov". Pri útokoch na policajné stanice zahynulo päť členov Revolučných gárd.



AI však namieta, že okrem malého počtu protestujúcich, ktorí hádzali kamene na policajnú stanicu, nezistila "nijaké dôkazy" o tom, že by správanie sa demonštrantov predstavovalo vážne riziko pre príslušníkov bezpečnostných zložiek.



Od krvavého zásahu v posledný septembrový deň bolo v Záhedáne podľa údajov AI zabitých ďalších 16 ľudí, avšak skutočný počet obetí brutálnych zákrokov silových zložiek je zrejme omnoho vyšší.