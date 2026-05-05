Amnesty obviňuje militantov ADF z vojnových zločinov
Autor TASR
Kinshasa 5. mája (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Amnesty International v utorok obvinila militantov pôsobiacich vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky (KDR), ktorí sú napojení na skupinu Islamský štát (IS), z rozsiahlych vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Skupina Spojenecké demokratické sily (ADF) založená bývalými ugandskými povstalcami je jednou z mnohých milícií, ktoré už tri desaťročia terorizujú východ KDR bohatý na nerastné suroviny. V roku 2019 skupina prisahala vernosť IS.
Militanti ADF pôsobia v provinciách Severné Kivu a Ituri, v blízkosti hraníc s Ugandou a Rwandou.
Amnesty International v správe obvinila túto skupinu z únosov, zo zadržiavania ľudí na nútené práce, verbovania detských vojakov a „zločinov proti ženám a dievčatám vrátane nútených sobášov, vynútených tehotenstiev a rôznych iných foriem sexuálneho násilia“.
„Toto zneužívanie predstavuje vojnové zločiny, ktoré svet už viac nesmie ignorovať,“ uviedla generálna tajomníčka mimovládnej organizácie Agns Callamardová. Zároveň dodala, že útoky skupiny na civilné obyvateľstvo sú zločinmi proti ľudskosti.
Na základe zistení vychádzajúcich zo svedectiev 71 ľudí, zhromaždených v období od októbra do februára, ľudskoprávna organizácia uviedla, že ADF útočili na civilistov s cieľom ukradnúť im životne dôležité zásoby vrátane potravín a liekov, ako aj s cieľom pomstiť sa.
Amnesty tvrdí, že skupina ADF využíva unesené ženy - ktoré sa musia pod hrozbou násilia konvertovať na islam a následne sú odovzdané jej bojovníkom ako sexuálne otrokyne – ako prostriedok na prilákanie nových povstalcov.
Sedem ľudí, ktorí boli unesení vlani, pre Amnesty uviedlo, že ich rodiny museli zaplatiť výkupné od 100 do 10.000 dolárov, aby sa dostali na slobodu.
Aj keď je ugandská armáda od roku 2021 nasadená v Severnom Kivu a Ituri, aby pomáhala konžským vojakom v boji proti ADF, ich spoločné úsilie zatiaľ nedokázalo násiliu zabrániť, konštatuje AFP.
