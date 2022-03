Amnesty: Politici a korporácie nesplnili sľuby o spravodlivej obnove

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Johannesburg/Bratislava 29. marca (TASR) - Bohaté štáty sa v roku 2021s gigantickými korporáciami ao spravodlivej obnove po pandémii COVID-19. Vo výročnej správe o stave ľudských práv vo svete v roku 2021, ktorú má k dispozícii TASR, to konštatovala ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI).varovala AI v úvode svojej správy.spresnila generálna tajomníčka Amnesty International Agnes Callamardová.AI konkrétne kritizovala Európsku úniu, Spojené štáty či Britániu za to, že si vytvorili zásoby väčšieho množstva vakcín proti covidu, ako potrebovali a zároveň, keď odmietajú uvoľniť svoje patenty na vakcíny proti COVID-19.uviedla Amesty.Ľudskoprávna organizácia zároveň kritizovala internetových gigantov Meta (Facebook, Instagram) a Twitter, žeo pandémii COVID-19, čo podľa AI viedlo mnoho ľudí po celom svete k tomu, že váhali s očkovaním.uviedla Callamardová.Podľa Amnesty protipandemické opatrenia najtvrdšie zasiahli marginalizovaných ľudí, pretože svetna pandémiu, ktorá si vyžadovala globálnu odpoveď. To podľa AI viedlo k ešte väčším spoločenským rozkolom a väčšej nespravodlivosti.Vo výročnej správe, ktorej súčasťou bolo aj hodnotenie situácie na Slovensku, AI varovala, že v roku 2011 dochádzalo k, tým že úrady zavádzali hromadné karantény v rómskych osadách. Okrem toho Amnesty kritizovala aj to, že v SR nebol stále uvedený do praxe kompenzačný mechanizmus pre Rómky, ktoré sa stali obeťami sterilizácií.Ľudskoprávna organizácia poukázala aj na fakt, že slovenskí zákonodarcovia sa opakovane pokúsili prijať, ktoré by obmedzili prístup k bezpečným a legálnym interrupciám.AI upozornila aj na fakt, že Slovensko stále neratifikovalo Istanbulský dohovor o predchádzaní násiliu na ženách a že platný Zákon o rodine naďalej znemožňoval iným ako heterosexuálnym párom uzavrieť legálny zväzok.