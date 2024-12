Amnesty: Porušovatelia práv po páde Asada sa majú postavili pred súd

Londýn 8. decembra (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Amnesty International v nedeľu vyzvala na odsúdenie všetkých osôb, ktoré sa podieľali na porušovaní ľudských práv v Sýrii. Pád režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada onačila za historickú príležitosť na ukončenie desaťročia trvajúceho porušovania ľudských práv v krajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Podozriví páchatelia zločinov podľa medzinárodného práva a iných závažných porušení ľudských práv musia byť vyšetrení, a ak je to opodstatnené, aj stíhaní za svoje zločiny," uviedla vo vyhlásení šéfka Amnesty International Agnes Callamardová.



Vyhlásila tiež, že akékoľvek trestné stíhanie by malo byť spravodlivé a nemal by sa uplatňovať trest smrti. "Najdôležitejším krokom je spravodlivosť, a nie odplata," dodala.



Amnesty International vo svojom vyhlásení obvinila rodinu Asadovcov, ktorá v krajine vládla viac ako 50 rokov z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti na sýrskych občanoch. Organizácia taktiež vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby "podporilo obete zverstiev Asadovej vlády a zabezpečilo spravodlivosť a odškodnenie za zločiny podľa medzinárodného práva v Sýrii."



Sýrskym povstalcom sa v nedeľu podarilo dobyť hlavného mesto Damask a zvrhnúť prezidenta Asada, ktorý z krajiny ušiel. Ofenzívu pritom povstalecké skupiny spustili iba minulý týždeň. Rýchlosť s akou sa im podarilo dobyť krajinu prekvapila viacerých expertov.