Amnesty: Rozsudky smrti vynesené v DĽR nad cudzincami sú absurdné

Londýn 10. júna (TASR) - Za absurdné označila ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) rozsudky smrti vynesené vo štvrtok súdom v samozvanej proruskej Doneckej ľudovej republike (DĽR) nad dvojicou Britov a jedným Maročanom. Upozornila, že ide o porušenie Ženevských dohovorov, ktorý Rusko podpísalo. V rozhovore pre britskú stanicu BBC to uviedla Nina Navidová z AI.



Pripomenula, že Ženevské dohovory a ich pôvodné protokoly sú jadrom medzinárodného humanitárneho práva, ktoré je základom ochrany ľudí na celom svete tým, že obmedzuje utrpenie spôsobené vojnou. "Keď ich štáty prestávajú dodržiavať, dostávame na tenký ľad," varovala Navidová.



Medzinárodne neuznaný súd DĽR uznal trojicu cudzincov - Britov Aidena Aslina a Seana Pinnera a Maročana Bráhíma Saadúna - za vinných z podniknutia krokov smerujúcich k násilnému zvrhnutiu moci. Podľa súdu boli na Ukrajine ako žoldnieri a dopustili sa terorizmu, za čo boli odsúdení na trest smrti. Trojica sa chce proti rozsudku odvolať.



Navidová v rozhovore pre BBC pripustila, že vzhľadom na podporu, ktorú Spojené kráľovstvo vo vojne Ruska s Ukrajinou poskytuje Kyjevu, je možné, že kauza Aslina a Pinnera, ktorí sú britskými občanmi, sa Moskvou využíva ako "druh krutého nástroja diplomacie".



Rusko by podľa nej malo do vojnových zón pustiť medzinárodných pozorovateľov, aby mohli monitorovať prebiehajúce súdne procesy.



Navidová zdôraznila, že so zajatcami treba zaobchádzať humánne a musia mať prístup k jedlu, vode, prístrešiu a humánnym podmienkam počas zadržiavania.