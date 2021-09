Amnesty: Sýrski utečenci sú po návrate do vlasti vystavení mučeniu

Damask 7. septembra (TASR) - Mnohí sýrski utečenci sú po návrate do vlasti vystavení mučeniu či svojvoľne zadržiavaní zo strany príslušníkov sýrskych bezpečnostných síl. V utorok to uviedla ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI), ktorá zároveň vyzvala jednotlivé vlády, aby Sýrčanov ochránili pred deportáciou. Informovala o tom agentúra AP.



AI vo svojej správe s názvom "Ideš na smrť" zdokumentovala prípady porušenia práv, ktorých sa dopustili príslušníci sýrskej spravodajskej služby voči 66 navrátilcom vrátane 13 detí v období od polovice roku 2017 do jari 2021. V piatich prípadoch zadržaní po návrate do krajiny zomreli vo väzbe, pričom osud 17 ľudí, ktorí vynútene zmizli, zostáva neznámy.



Správa AI silne odporuje tvrdeniam viacerých štátov, že do istých častí Sýrie sa dá už bezpečne vrátiť. Organizácia v správe kritizuje Dánsko, Švédsko i Turecko za obmedzenie ochrany a vyvíjanie tlaku na sýrskych utečencov, aby sa vracali domov.



"Každá vláda, ktorá tvrdí, že Sýria je teraz bezpečná, svojvoľne ignoruje strašnú realitu v krajine a ponecháva utečencov opäť v strachu o svoj život," povedala Marie Forestierová, výskumníčka v oblasti práv utečencov a migrantov pracujúca pre Amnesty International. Povedala, že hoci nepriateľské akcie armády vo väčšine častí Sýrie ustúpili, "sklon sýrskej vlády k závažnému porušovaniu ľudských práv nie".



Sýrska vláda a jej podporovateľ Rusko verejne vyzvali utečencov na návrat domov a obvinili západné krajiny, že ich od toho odrádzajú tvrdením, že Sýria je stále nebezpečná.



Amnesty vo svojej správe vyzvala vlády európsky krajín, aby okamžite skoncovali s krokmi, ktorými priamo alebo nepriamo nútia sýrskych utečencov do návratu. Apelovala tiež na susedné krajiny ako Libanon, Turecko a Jordánsko, v ktorých sa nachádza väčšina sýrskych utečencov, aby ich v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami ochránili pred deportáciou alebo iným násilným návratom.



Sýrska vláda obvinenia z porušovania ľudských práv opakovane odmieta a označuje ich za klamstvá.



Správa AI dokumentuje vážne porušenia práv, ktorých sa sýrska vláda dopustila voči utečencom, ktorí sa vrátili do Sýrie z Libanonu, z utečeneckého tábora Rukban, ako aj z Francúzska, Nemecka, Turecka, Jordánska a Spojených arabských emirátov. Ide o zmienené obdobie od polovice roku 2017 do jari 2021.



Vyhlásenie AI cituje aj výpovede 41 Sýrčanov vrátane navrátilcov, ich príbuzných a priateľov, ako aj právnikov, humanitárnych pracovníkov a odborníkov na Sýriu. Správa dokumentuje tiež prípady znásilnenia alebo iných foriem sexuálneho násilia, svojvoľného alebo nezákonného zadržiavania, mučenia či iného zlého zaobchádzania.



Desať rokov trvajúca vojna v Sýrii si vyžiadala už približne pol milióna obetí a z domovov vyhnala zhruba 5,6 milióna obyvateľov, väčšinou do susedných krajín.