Amnesty: Tigrajskí povstalci v Amharsku znásilňovali a bili ženy

Nairobi 10. novembra (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Amnesty International vo svojej správe tvrdí, že povstalci z federálneho štátu Tigraj v Etiópii počas útoku na mesto v susednom Amharsku znásilnili, okradli a zbili niekoľko žien.



Podľa AFP ide o ďalšie znepokojujúce svedectvo z rok trvajúceho konfliktu v Etiópii.



Vyšetrovanie Amnesty, ktoré vychádza z rozhovorov so 16 osobami, ktoré prežili sexuálne násilie v meste Nifas Mewcha, nasleduje po nedávnej správe skupiny právnikov, ktorí zdokumentovali znásilnenie stoviek žien a dievčat etiópskymi a eritrejskými vojakmi v štáte Tigraj.



V stredu zverejnená správa Amnesty sa zamerala na útoky, ku ktorým došlo v auguste počas ofenzívy povstalcov Tigrajského ľudového oslobodzovacieho frontu (TPLF), pričom 14 zo 16 opýtaných žien vypovedalo, že sa stali obeťou skupinového znásilnenia. K pohlavnému styku boli donútené aj pod hrozbou použitia zbrane a v niektorých prípadoch i pred očami svojich detí.



"Svedectvá, ktoré sme počuli od tých, čo to prežili, opisujú opovrhnutiahodné činy bojovníkov TPLF, ktoré sa rovnajú vojnovým zločinom a potenciálne zločinom proti ľudskosti," povedala generálna tajomníčka Amnesty Agnes Callamardová. Dodala, že tieto činy sú v rozpore s morálkou a sú neľudské.



Vládni predstavitelia federálneho štátu Amharsko pre Amnesty uviedli, že znásilnenie počas deväťdňovej vlády TPLF nad mestom Nifas Mewcha nahlásilo viac ako 70 žien.



Organizácia pre ľudské práva dodala, že prevažná väčšina opýtaných žien mala v dôsledku sexuálnych útokov zdravotné problémy. Nemocnica v Nifas Mewcha bola však pri ofenzíve TPLF poškodená, a tak sa ženy nedostali k potrebnej lekárskej pomoci.



Vojnu, ktorá pustoší sever Etiópie od novembra 2020, sprevádzajú masakry a masové znásilňovanie. Boje a ich dôsledky spôsobili doteraz smrť tisícov ľudí a ďalšie asi dva milióny boli vysídlené zo svojich domovov.



Spoločným vyšetrovaním úradu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovej a Etiópskej komisie pre ľudské práva (EHRC), ktorého výsledky zverejnili minulý týždeň, sa našli dôkazy o "vážnom zneužívaní" práv, a to všetkými stranami konfliktu, pričom niektoré z nich môžu predstavovať zločiny proti ľudskosti.



Boje v Tigraji vypukli vlani v novembri po tom, čo tam federálna vláda vyslala vojenské jednotky, aby zvrhli tamojšiu vládu vedenú Tigrajským ľudovým oslobodzovacím frontom. Abiy, laureát Nobelovej ceny za mier za rok 2019, uviedol, že tento krok bol reakciou vedenia krajiny na útoky TPLF na vojenské tábory vládnych síl.