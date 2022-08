AI:Ukrajina porušuje základňami v obytných častiach medzinárodné právo

Kyjev 4. augusta (TASR) - Ukrajinská armáda porušuje medzinárodné právo a ohrozuje civilistov tým, že si vytvára základne a manipuluje so zbraňami v obývaných oblastiach. Vo štvrtok na to upozornila ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Generálna tajomníčka AI Agnes Callamardová konštatovala, že brániť svoju krajinu nezbavuje ukrajinskú armádu povinnosti dodržiavať medzinárodné humanitárne právo. Zdôraznila, že jej taktiku neospravedlňujú ani nevyberané útoky ruských síl.



Obytné štvrte, kde si ukrajinskí vojaci urobili základne, sú podľa správy AI vzdialené niekoľko kilometrov od frontových línií, pričom existovali aj alternatívne riešenia, ktoré by neohrozovali civilistov. Vojaci navyše nevyzvali obyvateľov na evakuáciu napriek tomu, že začali útočiť na ruské sily, ktoré paľbu opätovali.



Odborníci z AI boli svedkami toho, že ukrajinskí vojaci si "de facto“ základne vytvorili aj v piatich nemocniciach a 22 školách, ktoré boli síce zatvorené, no nachádzali sa v obývaných oblastiach. AI zverejnila aj zoznam lokalít, v ktorých ukrajinské armáda vystavila civilné obyvateľstvo nebezpečenstvu. Ide o 19 miest a obcí v Charkovskej a Mykolajivskej oblasti a v Donbase.



Amnesty International tiež uviedla, že ukrajinské ministerstvo obrany zatiaľ na jej zistenia nereagovalo.