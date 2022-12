Amnesty viní Maroko a Španielsko za úmrtia migrantov v Melille

Riaditeľ Amnesty International v Španielsku Esteban Beltran, v strede, má správu Amnesty o úmrtiach migrantov spolu s Amnou Guellali, zástupkyňou riaditeľa Amnesty International pre Blízky východ a severnú Afriku, vľavo a Agnes Callamard, generálnou tajomníčkou Amnesty International počas Amnesty medzinárodnej tlačovej konferencie o ich vyšetrovaní úmrtí na hranici Melilla v júni, Madrid, Španielsko, utorok 13. decembra 2022. Foto: TASR/AP

Madrid 13. decembra (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Amnesty International v utorok obvinila španielske a marocké orgány, že prispeli k úmrtiu desiatok ľudí, ktorí sa v júni pokúsili prekročiť hranicu do španielskej enklávy Melilla na severe Afriky.Agentúra AFP informovala, že Amnesty obvinila Madrid a Rabat z "nadmerného použitia sily" a "absolútneho zlyhania" pri poskytovaní pravdivých informácií o tom, čo sa stalo, dodáva TASR.Išlo o incident z 24. júna, keď takmer 2000 migrantov, z ktorých mnohí pochádzali zo Sudánu, prekonalo vysoký plot oddeľujúci Melillu od Maroka. Nasledovali zrážky s políciou, pri ktorých niekoľko migrantov prišlo o život a ďalší zomreli pri páde z výšky.Bilanciou obetí – podľa Maroka ich bolo najmenej 23, podľa Amnesty a nezávislých expertov najmenej 37 – to bol najtragickejší z pokusov o prechod migrantov do Melilly a Ceuty za posledné roky.Hranica medzi Marokom a týmito dvoma španielskymi enklávami je jedinou pozemnou hranicou Európskej únie na africkom kontinente.Hranica Melilly s Marokom má 12 kilometrov, hranica s Ceutou má osem kilometrov. Migranti sa cez tieto hranice, ktoré sú chránené vysokými plotmi s ostnatým drôtom, videokamerami a strážnymi vežami, snažia dostať preliezaním plotov, plávaním pozdĺž pobrežia alebo ukrývaním sa vo vozidlách.Amnesty vo svojom vyhlásení uviedla, že analyzovala videozáznamy a satelitné snímky a hovorila s mnohými migrantmi, ktorí boli prítomní na hranici, keď došlo k útoku. Na základe toho Amnesty dospela k záveru, že niektoré kroky španielskych a marockých úradníkov môžu predstavovať porušenie práva o mučení a zlom zaobchádzaní.Ľudskoprávna organizácia tvrdí, že došlo k bitiu spútaných a zranených migrantov, odmietaniu urgentnej lekárskej pomoci a opakovanému použitiu slzotvorného plynu proti ľuďom, ktorí nemali možnosť úniku.Generálna tajomníčka Amnesty International Agnes Callamardová upriamila pozornosť na fakt, že aj šesť mesiacov po tejto udalosti španielske a marocké orgány naďalej popierajú akúkoľvek zodpovednosť za masaker v Melille.Dodala, že sa objavuje "čoraz viac dôkazov o závažnom a viacnásobnom porušovaní ľudských práv". Podľa nej daný stav zaváňa snahou celý prípad ututlať, ako aj rasizmom.Vyšetrovania, ktoré v novembri zverejnila stanica BBC a európske mediálne konzorcium Lighthouse Reports, odsúdili brutalitu marockých síl a spochybnili konanie španielskych síl. Z vyšetrovaní vyplynulo, že najmenej jeden migrant zomrel na španielskom území, čo španielsky minister vnútra opakovane popieral.Tragédiu vyšetruje aj španielsky ombudsman a španielska prokuratúra, doplnila AFP.