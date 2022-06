Amnesty vyzvala Chorvátsko na prepustenie zadržanej členky Pussy Riot

Záhreb 2. júna (TASR) - Organizácia Amnesty International vyzvala v stredu chorvátske úrady, aby prepustili zatknutú ruskú aktivistku a členku punkovej protestnej skupiny Pussy Riot Ajsoltan Nijazovovú. V Chorvátsku ju zadržali na základe zatykača Interpolu vydaného Turkménskom. TASR správu prevzala z agentúr Reuters a AFP.



O pondelkovom zadržaní Nijazovovej informovala v stredu jedna z členiek kapely Marija Aľochinová.



Chorvátske úrady teraz posudzujú žiadosť o aktivistkino vydanie do Turkménska, kde by jej podľa Amnesty International hrozilo zlé zaobchádzanie.



"Chorvátske úrady vedia, že aktivizmus Ajsoltan Nijazovovej by ju vystavil veľkému riziku zlého zaobchádzania, ak by bola vydaná do Turkménska," uviedla Julia Hallová, zástupkyňa riaditeľa Amnesty International pre Európu.



Vyzvala preto chorvátske úrady, aby turkménsku žiadosť o extradíciu zamietli a Nijazovovú, momentálne zadržiavanú v záhrebskej väznici, okamžite prepustili na slobodu.



"Turkménsko nie je pre obhajcov ľudských práv bezpečnou krajinou," zdôraznila Julia Hallová.



Ajsoltan Nijazovová do Chorvátska pricestovala spolu s ostatnými členmi a podporným personálom kapely Pussy Riot, zadržali ju však v pondelok ráno hneď po vstupe do krajiny zo Slovinska. Skupina následne v pondelok večer vystúpila na koncerte v Záhrebe, ktorý bol súčasťou jej európskeho protivojnového turné na podporu Ukrajiny.



Turkménske orgány vydali na Nijazovovú zatykač pre podozrenia zo sprenevery peňazí štátnej centrálnej banky. Právnička Nijazovovej aj kapely Pussy Riot Lina Budaková však vyhlásila, že obvinenia proti jej klientke sú politicky motivované.



Nijazovová bola na základe toho istého turkménskeho zatykača minulý týždeň nakrátko zadržaná aj v Slovinsku, kde ju však po niekoľkých hodinách prepustili. Na rozdiel od slovinských úradov sa ju chorvátske orgány rozhodli umiestniť do väzby, z ktorej jej hrozí vydanie do Turkménska.